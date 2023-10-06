【2024台灣總統大選】兩周連署破30萬份 郭台銘突破門檻：奮戰到底

（台灣英文新聞 / 政治組綜合報導）獨立參選2024台灣總統大選的鴻海創辦人郭台銘，今（6）日在新北市寺廟參拜活動中表示，連署已於10月4日達標，他會拚到底。

中央社、上報報導，在板橋出生長大的郭台銘，是在江子翠鳳山寺「廣澤尊王得道飛昇紀念活動」時宣布，連署已過了中選會規定的門檻。他感謝連署人的支持，稱每份連署都是一個責任，每份簽名都是一種鞭策與鼓勵，「我會繼續努力，奮戰到底。」

郭辦發言人陳家頤表示，郭台銘9月20日啟動連署作業，如今已突破30萬份，仍會持續爭取連署，目標愈多愈好。他以龜兔賽跑作喻，稱連署活動之所以低調，就是清楚想要贏，就要勤奮努力，還不能「吵醒兔子。」

對於近來炒得火熱的藍白合話題，陳家頤表示，人民想看到理念相合的合作，而非權力與政治分贓。他強調，郭台銘目標就是下架民進黨，在野整合不應只看民調，應多看重經濟治國能力。

根據中選會，欲取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與副手賴佩霞須於11月2日前，提交28萬9,667人連署書件。中選會將於11月14日前公告連署結果。

郭台銘8月28日召開「主流民意大聯盟」記者會，宣布角逐2024總統大選。9月2日鴻海發布重訊，指郭台銘已辭去鴻海董事身分，切割意味濃厚。9月14日，郭宣布副手，同為政治素人的資深藝人賴佩霞，盼為政壇帶來新氣象。不過，之後賴佩霞陸續爆出美國國籍與舞台劇辭演等爭議，而郭台銘的民調支持度也未見起色，持續落居第四。