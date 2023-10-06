國慶連假來杯咖啡！星巴克台灣特色門市、限量產品一手掌握

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 國慶連假走訪台灣星巴克特色門市吧！以下替大家介紹近期超紅的星巴克夢幻莊園、台南大柚子等獨具當地文化的門市，還有千萬不要錯過的限量商品！

花蓮理想大地

星巴克近期在花蓮打造歐洲風的夢幻小屋，開幕不到一周已湧入人潮打卡拍照，外觀就像是一個從童話故事裡走出來的夢幻小屋，融合美式人文自由與歐式文藝復興的浪漫風情。

門市建築整體線條採圓滑線、塔式及圓弧型而成，融合美式自由風格跟歐洲文化藝術，搭配落羽松四季變化與湖面倒影，讓人有種置身於童話夢幻之中的錯覺，彷彿置身國外度假，絕對是花蓮新拍照打卡景點。

花蓮洄瀾

獲選為星巴克亞太區 13 家星巴克門市值得必訪門市之一，星巴克在地首間以「貨櫃」打造的貨櫃屋門市-洄瀾門市，距離花蓮理想大地車程約15分鐘，已成為每位旅客到花蓮必訪打卡景點，以走訪世界各地的貨櫃，交錯堆疊而成的建物設計，承載著過往航行全球的故事，貨櫃交疊的鏤空處以大面積的採光天窗，讓日光層層灑落，呼應了花蓮作為大自然特別眷顧的地方特色，洄瀾門市亦為花蓮目前唯一的車道型(DRIVE THROUGH)門市，坐落於花蓮主幹道之一的南濱路上，提供民眾快速更便利享用星巴克咖啡的便捷服務。

門市外牆更將每個貨櫃都標記了獨特的符碼，記載著過往航行全球的承攬運送故事，是每個貨櫃的專屬履歷，在品味咖啡的同時彷彿跟著貨櫃進行了一趟獨特的旅程。門市內裝設計上，保留了貨櫃原始風貌，並融入花蓮在地原住民阿美族的鮮明色彩，使用大膽、豐富多彩的牆面藝術作品，或是以自然手感的拓印工法，將原住民元素的圖騰在門市各角落呈現，或在不同的貨櫃空間內寫著共享、回味等標語，表現出星巴克的精神。

台中豐原

「豐原大道」進駐台中市豐原區「葫蘆墩 」(豐原舊名)，建物設計理念以城市綠洲為出發點， 門市周圍種植具代表台中市樹的五葉松，象徵吉祥、富貴、堅毅、 長壽之意。

門市建物設計理念，以大地色系配色， 營造出沉穩又溫暖療癒的場所，外觀上跳脫方正，由兩面牆體斜伸， 最後相連直指天際，木格柵與凹凸錯落的牆面豐富了光影變化， 大面落地窗則模糊了內外的界線，創造與環境相容相生的感受， 空間呈現致力於展現出人文的溫度及心靈的歸屬感。

台南麻豆

首間以柚子意象的門市，取當地盛產的柚子為發想， 門市建物外觀結構擷取自柚子皮剝開後的飽滿果實形狀及紋路， 運用輕透玻璃及鋼板實牆的交錯，呈現出片片堆疊、 相互對稱的果瓣概念。門市內設計延伸柚子意象， 細部點綴以籐編再製品，並選用漸層變化的色彩， 呼應咖啡果實因烘焙程度不一而呈現出的顏色變化， 亦如柚子因品種有別呈現出的不同色彩， 帶有農作物自然樸實的感覺。

宜蘭頭城

坐落於宜蘭縣頭城鎮內、背靠雪山面向大海的星巴克宜蘭頭城門市，乘載著烏石港知名的「石港春帆」商船雲集、絡繹不絕之歷史背景，更有著乘著遊艇乘風破浪的快意，門市整體更獨特的以「遊艇」為設計意象，整棟全白色、獨棟兩層樓的建築量體，落實了「俐落、直線、簡潔」的美學，大面幾何形體搭配的圓形、弧線、斜線等，並結合如海水般的藍色落地玻璃，有如乘上了夢幻遊艇開啟一段海上之旅。

入口處運用弧形吧檯環繞門市，成為視覺焦點的中心；天花板造型則從一樓以金屬流動的弧形線條，延伸至二樓運用藍色實木條呈現如海水波纹慢慢擴散，仿造出如海上航行時海水流動的軌跡，邀請旅客在這邊享受舒徐愜意的咖啡旅程。