司徒文：新加坡比台灣更適合嘗試與中國共組「中國人的邦聯」

新加坡前外交部長楊榮文上（9）月中旬應本地智庫之邀在台灣「亞太千里論壇」演說，當場竟拋出「台灣可考慮和中國共組一個中國人的邦聯（Chinese Commonwealth）」論調，引發議論。前美國在台協會處長司徒文（William Stanton）近日在 Taiwan News 投書反駁楊的論點，指考量台灣、中國、新加坡三者間的歷史文化政經背景與互動，新加坡事實上比台灣更適合加入他提議的「中國人的邦聯」。

回顧 9 月中論壇上，當楊榮文提出「共組中國人的邦聯」論點之後，馬上就有台下年輕聽眾反擊喊道：「我們是台灣人，不是中國人」，結果楊榮文回應他可以理解在場那位年輕聽眾的反應，又說儘管此一氛圍下，考量台灣與中國兩者文化與社會間的關連，兩造有機會締結某種協定。

司徒文批評，從楊榮文的發言可看出他對於中國國家領導人習近平的「兩岸統一進程」與統一野心知之甚少，也無視香港回歸中國「一國兩制」承諾亳不遮掩地被毀棄這個血淋淋的例子。

司徒文寫道，楊榮文也不知道，現今多數台灣人對於中國共產黨統治下的中國嚮往程度低落，政治層面就更甭提了。司徒文推測，這也許與楊榮文身處的新加坡地緣政治偏安，且鄰國亦非華人有關，才會有台灣人應與中國人同文同種理應合作的這種錯誤認知。

談到同文同種，司徒文說，新加坡有七成五的人口是華人，但包括楊榮文自己，沒有新加坡華人因此就渴望成為中國公民，所以這個「中國人的邦聯」概念套用在台灣與未來兩岸方向，實在說不通。

話鋒一轉，司徒文說，如果今天真的要建立一個「中國人的邦聯」，新加坡比台灣還更適合嘗試加入，他提出幾點理由：第一，就土地面積來看，已被中國實質統治的香港與新加坡同是彈丸之地，所以要吸納中國共產黨那套遊戲規則的排斥程度可能低一些。台灣國土面積是新加坡的五十倍，兩者國土面積差異甚大，要去適應這個邦聯的時間肯定比新加坡來得長許多。

司徒文寫道，新加坡華人組成比例雖不如台灣的九成五以上來得高，但華人在新加坡政治多位居要職，三屆總理都是華人，但台灣並非如此。

再來，司徒文認為，新加坡也肯定比台灣更能適應中國共產黨政府的政治與社會制度！「不同於台灣施行真正的民主制度，根據自由之家（Freedom House）自由度的報告評比與排行，新加坡只能稱得上是有限度的自由，而中國是自由度低落。據此，新加坡人可能比台灣人更能適應不自由的政治和司法系統。」

新加坡不只是中共統治下的中國主要經濟夥伴，也是中國最大的外來投資國。司徒文文中引用新加坡大學政治系教授莊嘉穎的說法，在政治上，中國視新加坡是一個可靠夥伴，因為新加坡也是一個政府擁有非常大的權利的國家，可以以公共秩序為由嚴格限制民眾的和平集會與言論自由。

除了政治統治的相似度，近年新加坡與中國富豪間也有許多往來，中國富豪把錢帶進新加坡，買進房產，間接推升通膨到新加坡 14 年來新高。

司徒文總結，與台灣相比，綜合客觀條件看來，新加坡比台灣更適合加入楊榮文提出的「中國人的邦聯」。