【更新】2023諾貝爾和平獎揭曉　身繫囹圄的伊朗女權人士穆哈瑪迪獲殊榮

更新時間: 2022-10-06 17:59

首次發稿: 2022-10-06 17:32

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)挪威諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)今天(6日) 宣布2023年諾貝爾和平獎得主,由正在牢中服刑的伊朗女權與人權運動人士娜吉斯穆哈瑪迪(Narges Mohammadi)獲得殊榮。

她得獎的原因是: 因為她勇敢對抗伊朗政權對女性的壓迫, 同時為促進所有人的人權與自由而奮鬥 ( The committee said it was for "her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.")

美國CNN報導,去年9月一位名叫Mahsa Amini的女性遭伊朗道德警察拘留後死亡, 在伊朗境內掀起示威暴動, 當時娜吉斯穆哈瑪迪雖然人在獄中, 仍然響應抗爭, CNN在和平獎公布之前取得的一份錄音檔案中, 可以聽到她在獄中高喊聲援Mahsa Amini的抗爭口號「女性-生存-自由」( 'Woman – Life – Freedom')!

諾貝爾委員會強調, 這個口號正是穆哈瑪迪獲頒諾貝爾獎的最佳寫照!

CNN報導提到, 穆哈瑪迪去年呼口號的錄音檔案中還可以聽到她的聲音被一段自動化語音打斷, 那句話的內容是: 「這通電話來自埃文監獄 ( “This is a phone call from Evin Prison”)」。

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

CNN報導稱, 穆哈瑪迪因為勇敢為弱勢者發聲, 過去20年不斷進出監獄, 每次坐牢至少好幾個星期, 她目前因為違反國家安全等罪名被判刑10年9個月, 關在惡名昭彰的埃文監獄 (Evin Prison)當中。

中央社報導, 去年的諾貝爾和平獎,是頒發給白俄羅斯人權運動人士畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)、俄羅斯人權組織「紀念」(Memorial)以及烏克蘭人權團體「公民自由中心」(Centre for Civil Liberties)。

今年諾貝爾獎季首個獎項醫學獎2日在瑞典的斯德哥爾摩公布,3日宣布物理獎,4日揭曉化學獎,5日公布文學獎。今天宣布的和平獎是唯一在挪威奧斯陸頒發的獎項,壓軸的經濟學獎則將於9日揭曉。

今年諾貝爾各獎項獎金為1100萬瑞典克朗(約新台幣3230萬元),若有多人共享獎項時,獎金則由他們平分。