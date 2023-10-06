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2023世界投資者週　集保引領迎向數位理財新未來

By 台灣英文新聞
2023/10/06 17:22
2023世界投資者週 集保引領迎向數位理財新未來。（照片由臺灣集中保管結算所提供）

2023世界投資者週 集保引領迎向數位理財新未來。（照片由臺灣集中保管結算所提供）

集保結算所為呼應金管會推動ESG永續金融發展及國際證券管理機構組織(IOSCO)倡議提升投資人韌性應變力、金融數位力及永續創新力，與證券周邊單位舉辦為期五天的「2023年世界投資者週聯合論壇(WIW)」，並於10月6日主辦「行動理財-理財就在e指之間」論壇活動，會場線上線下超過800人熱烈參與，並對集保結算所在傳統業務之外的多元創新有更多了解。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所面對ESG永續與金融科技發展兩大國際發展潮流，在「創新」、「韌性」、「永續」、「普惠金融」四大發展願景下，優化金融交易流程，提升投資人體驗，同時也持續優化傳統核心業務，提升營運效能，實現「數位共好，落實永續」的企業價值。集保結算所總經理陳德鄉並於論壇活動首日，針對「提升資安防護，強化投資人保護」與當天現場及線上的來賓分享公司實務經驗，充分展現集保結算所對於守護投資人資產安全及投資人保護的重視。

本次論壇分別邀請理財作家羅際夫先生演講「e手掌握理財大小事，資產管理方便又安心」及理財專家盧燕俐女士演講「股東會就在我家開，股票事務處理so easy」，全場座無虛席，兩位理財名師演說精彩，讓投資人輕輕鬆鬆就瞭解到善加利用「集保e手掌握」App及「股東e服務」，可以讓自身理財與股務大小事，打理起來更加方便，十分獲得投資人歡迎與喜愛，現場互動相當熱烈。

集保結算所並攜手子公司基富通證券以「讓孩子好好長大，讓自己好好退休」為主題，邀請到財經專家朱岳中教授以及基金醫生馮志源總監，分享退休理財與子女教育基金規劃等投資人最關心的議題，希望引導民眾在孩子還小的時候，就開始儲備教育基金，並同步規劃退休生活所需的財務準備金，確保家庭財務與人生目標同步成就。

「2023年世界投資者週聯合論壇」是由證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所、投信投顧公會、台灣理財顧問認證協會、台灣金融研訓院、退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會10個單位共同主辦多場豐富且精彩論壇，活動圓滿順利。

更新時間 : 2023-10-07 03:21 GMT+08:00

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