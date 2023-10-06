112全國五大類技藝競賽　300位頂尖技能師生授旗出征

112學年度全國高級中等學校學生五大類技藝競賽從10月底至11月開跑，將與全國頂尖好手競爭較勁。教育局今(6)日於新北市政府3樓多功能集會堂舉行「授旗典禮」，參賽選手及指導老師超過300位，以專屬口號「WE ARE NEW FUTURE」為號召，期待每個選手都能成為新未來之光。
此外，更特別與臺灣正念發展協會合作，率全國之先，規劃一系列專為技職選手心理技能課程，提升臨場抗壓性，強化心理素質。今年首度納入五大類技藝競賽培訓課程陸續試辦，未來將納入技藝技能培訓重要課程之一，藉由課程調整選手在競賽的穩定性。而首次新北技職代表代表隊團服亮相，更是典禮上的另一亮點，比照國際體育選手，給予新北團隊最高的支持、肯定，同時也凝聚團隊共同努力的能量，為新北再創佳績。
在授旗活動前，特別加入心理技能體驗活動，邀請林昱成諮商心理師帶領選手進行3分鐘「正念接地定錨練習」，目的是讓選手們學習更有意識地專注於特定的身體感覺上，包括感受腳踩在地上的感覺、感受臀部和椅子接觸的壓力、感受身體像山一樣穩定的感覺，還有專注於胸腹呼吸上。透過這樣的練習幫助選手們面對競賽時，能夠在最短時間調整情緒，將壓力轉換成動力，並保持冷靜並專注於比賽，發揮出自己最好的表現。
三重商工職場英文選手陳予馨表示，身為學校代表選手深感驕傲。練習的過程中難免會有挫折，除了每天練習題目還要練習處理內心的壓力，透過這次心理技能體驗活動，會從適當的放鬆開始，如果累到沒辦法進行訓練，會允許自己放鬆一個小時，但在一個小時之後就必須全神貫注的培訓，訓練及放鬆必須兩面俱到，才能順利爭取佳績！
同校汽車修護選手郭大縯表示，期待與其他各校的高手交流一較高下。對於這次有代表隊團服非常興奮，不只是代表學校及新北市，更是團隊的象徵，期待能穿上它，和大家一起上場，展現「WE ARE NEW FUTURE」的決心！
教育局強調，新北市重視技職教育及適性選擇，全國首創全國最完整的金手培訓計畫，推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習等獎勵，補助學校多元資源，培養專業技能技術及全國唯一以實質獎勵金補助得獎師生，本次更增加心理技能課程，培養新北選手皆能邁向頂尖，期許未來在全國及國際舞臺上皆爭取佳績，成為頂尖國際人才。
教育局張明文局長(中)與農業類選手合照。（照片由新北市教育局提供）
授旗儀式，三重商工職場英文選手陳予馨(左)、三重商工汽車修護選手郭大縯(右)。（照片由新北市教育局提供）
張明文局長與新北高工代表團合影。（照片由新北市教育局提供）
張明文局長與三重商工代表團合影。（照片由新北市教育局提供）
五大類技藝競賽授旗典禮-授旗儀式，張明文局長(第一排由左至右、)三重商工職場英文選手陳予馨、三重商工汽車修護選手郭大縯。(照片來源：新北市教育局提供)
張明文局長與智光商工代表團合影。(照片來源：新北市教育局提供)