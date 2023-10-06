112全國五大類技藝競賽　300位頂尖技能師生授旗出征

112學年度全國高級中等學校學生五大類技藝競賽從 10月底至11月開跑，將與全國頂尖好手競爭較勁。教育局今( 6)日於新北市政府3樓多功能集會堂舉行「授旗典禮」， 參賽選手及指導老師超過300位，以專屬口號「WE ARE NEW FUTURE」為號召，期待每個選手都能成為新未來之光。

此外，更特別與臺灣正念發展協會合作，率全國之先， 規劃一系列專為技職選手心理技能課程，提升臨場抗壓性， 強化心理素質。今年首度納入五大類技藝競賽培訓課程陸續試辦， 未來將納入技藝技能培訓重要課程之一， 藉由課程調整選手在競賽的穩定性。 而首次新北技職代表代表隊團服亮相，更是典禮上的另一亮點， 比照國際體育選手，給予新北團隊最高的支持、肯定， 同時也凝聚團隊共同努力的能量，為新北再創佳績。

在授旗活動前，特別加入心理技能體驗活動， 邀請林昱成諮商心理師帶領選手進行3分鐘「正念接地定錨練習」， 目的是讓選手們學習更有意識地專注於特定的身體感覺上， 包括感受腳踩在地上的感覺、感受臀部和椅子接觸的壓力、 感受身體像山一樣穩定的感覺，還有專注於胸腹呼吸上。 透過這樣的練習幫助選手們面對競賽時，能夠在最短時間調整情緒， 將壓力轉換成動力，並保持冷靜並專注於比賽， 發揮出自己最好的表現。

三重商工職場英文選手陳予馨表示，身為學校代表選手深感驕傲。 練習的過程中難免會有挫折， 除了每天練習題目還要練習處理內心的壓力， 透過這次心理技能體驗活動，會從適當的放鬆開始， 如果累到沒辦法進行訓練，會允許自己放鬆一個小時， 但在一個小時之後就必須全神貫注的培訓， 訓練及放鬆必須兩面俱到，才能順利爭取佳績！

同校汽車修護選手郭大縯表示， 期待與其他各校的高手交流一較高下。 對於這次有代表隊團服非常興奮，不只是代表學校及新北市， 更是團隊的象徵，期待能穿上它，和大家一起上場，展現「WE ARE NEW FUTURE」的決心！

教育局強調，新北市重視技職教育及適性選擇，全國首創全國最完整 的金手培訓計畫，推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略， 透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、 延聘金牌教練及出國研習等獎勵，補助學校多元資源， 培養專業技能技術及全國唯一以實質獎勵金補助得獎師生， 本次更增加心理技能課程，培養新北選手皆能邁向頂尖，期許未來在 全國及國際舞臺上皆爭取佳績，成為頂尖國際人才。

教育局張明文局長(中)與農業類選手合照。（照片由新北市教育局提供）

授旗儀式，三重商工職場英文選手陳予馨(左)、三重商工汽車修護選手郭大縯(右)。（照片由新北市教育局提供）

張明文局長與新北高工代表團合影。（照片由新北市教育局提供）

張明文局長與三重商工代表團合影。（照片由新北市教育局提供）

五大類技藝競賽授旗典禮-授旗儀式，張明文局長(第一排由左至右、)三重商工職場英文選手陳予馨、三重商工汽車修護選手郭大縯。(照片來源：新北市教育局提供)

張明文局長與智光商工代表團合影。(照片來源：新北市教育局提供)