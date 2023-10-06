2023全球百大科技研發獎 台灣囊括12獎 僅次於美國

（台灣英文新聞 / 科技組綜合報導）經濟部今（6）日表示，台灣在今年「全球百大科技研發獎」（2023 R&D 100 Awards）中榮獲12個獎項，獲獎數居全球第二，僅次於美國。

經濟部指出，工研院獲獎8項，僅略少於研發經費為工研院3倍的美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory），超越麻省理工學院、杜邦、3M、NASA研究中心等國際領導機構與廠商，顯示我國創新科研實力傲人。

經濟部次長林全能表示，經濟部支持的研發成果已連續16年榮獲全球百大科技研發獎，累積達84個獎項。今年由經濟部所支持的科專成果，全數都已分別與信力生技、仁寶電腦、達邁科技、高鋒工業、旭宇騰精密科技、台灣中油、和碩聯合科技、世大化成、全興工業、佳欣材料等廠商合作，落實創新成果產業化。此外，今年有3項生醫技術獲獎，這已是連續第5年生醫成果，拿下全球百大科技研發獎，顯示台灣生醫研發實力已具國際級水準。

全球百大科技研發獎素有研發界奧斯卡獎美譽，日前公布的得獎名單中，經濟部獲獎9項、數位發展部獲獎2項、國家原子能科技研究院獲獎1項。

台灣法人如工研院以「超分子複合技術應用於濕式黃斑部病變眼藥水」、「新穎標靶青光眼藥物」、「智慧射頻熱消融系統」、「PI膜綠色製程-VOCs近全循環利用」、「路徑導向AI控制參數優化精準製造技術」、「高效雙模態原子層鍍膜系統」、「永續智慧能源系統」以及「O-RAN專網節能管理技術」拿下8項大獎，涵蓋生技醫藥、淨零排放、智慧製造、半導體、先進通訊等領域。

另外還有金屬中心「電極智慧化3D變曲率電化學加工系統」、紡織所「80℉恆溫微膠囊超細纖維皮革」、資策會「ICSentry工控資安威脅分析平台」、國家原子能科技研究院「森林廢棄物轉高價值綠色化學品之負碳生質精煉技術」，研發成果豐碩。

科技專案瞄準淨零排放，促產業提升綠色競爭力

經濟部科專成果今年斬獲9項大獎，呼應全球淨零排放、智慧製造、精準醫療的趨勢。淨零排放方面，工研院與全球前四大聚醯亞胺薄膜（Polyimide，PI）生產大廠達邁科技，共同開發「PI膜綠色製程-VOCs近全循環利用」，以高效率分離純化技術，解決傳統製程中揮發性有機物（VOCs）逸散、廢水與溶劑回收問題，實現從原料到原料的循環。VOCs回用率達99%，溶劑回收率超過95%，與過去相比還可降低原料成本，且過程中不直接排放溫室氣體，目前除與達邁科技合作外，也應用在電池廠、面板廠等產線中，協助企業在實踐淨零排放同時降本增效。

紡織所研發的「80℉恆溫微膠囊超細纖維皮革」，獨創「水性恆溫微膠囊材料技術」解決人體長時間接觸皮革的悶熱不適感，同時採用「無溶劑超細纖維不織布技術」在製造過程中大幅降低VOCs排放與溶劑耗用，並讓人工皮革手感擬真，拉長熱緩衝時間維持在80℉至87℉之間（約27-31℃），相較動物皮革價格減少三分之一，兼顧環境永續。

紡織所已與國內包含世大化成、全興工業、佳欣材料等業者合作，開發出具恆溫效果的舒適新機能沙發、汽車座椅和全罩式耳機等，並進軍國內外市場。除此之外，還有工研院研發的「永續智慧能源系統」透過軟硬體系統整合，將多個低電壓的分散式能源重新聚合整理，彈性提供電力。

智慧製造打造先進設備與精密工件，助廠商搶攻國際市場

智慧製造方面，國內工具機設備普遍加工精度為20微米，無法滿足5微米需求的高階領域，如半導體與光學模具等應用，現多仰賴德、日高階工具機廠商，且難以依產線需求客製化調整控制參數。

工研院開發「路徑導向AI控制參數優化精準製造技術」，整合工件外型特徵辨識技術、高階感測器監控技術、影像辨識分析技術與AI控制參數優化學習運算模組等四大關鍵能力，讓國內廠商加工精度提高到5微米，此外藉由AI讓廠商也能有調機能力，從原本14天調機時長縮短於30分鐘內精準調機。目前已導入高鋒工業，切入高階鍛造輪圈加工應用領域，製作時間減少兩成；也協助工具機廠商切入精密螺帽產線，以智慧製造助廠商搶攻國際市場。

金屬中心突破製造業加工瓶頸，開發「電極智慧化3D變曲率電化學加工系統」，成功克服傳統放電加工耗損電極，和電化學加工路徑複雜問題，讓難切削的加工材料、結構超薄的曲面硬件、或要求加工後材料表面不可有應力殘留等，都能藉由此技術一次完成。目前已協助國內航太廠開發航空發動機擴散器電化學加工製程，使粗加工時間減少六成，中加工時間縮短四成，並減少放電加工之電極損耗。後續還可應用於飛機機身的特殊結構件、航太扣件或少量多樣等各類金屬料件加工。

因應晶圓先進製程，鍍膜精度要求日益嚴苛，工研院開發全球首創「高效雙模態原子層鍍膜系統」，將半導體前段鍍膜製程步驟整合為多合一（All-in-one）鍍膜系統，減少傳輸與污染滿足速度快、低耗電的下世代電晶體及記憶體所需，未來將與旭宇騰精密科技合作生產設備，預期將可導入半導體製造龍頭廠商。

精準醫療加速發展，帶動臺灣醫藥研發能量躋身國際

高齡化趨勢與疫情促使全球精準醫療研發進程加速。工研院以3項生技醫療技術獲獎，第一項是具3S特色的「新穎標靶青光眼藥物」，能夠精準疏通（Smart）、有效降壓（Sharp）且使用上安全放心（Safe），突破傳統降眼壓藥物。患者使用後紅眼、發炎等副作用更少。目前已取得美國、歐盟、台灣專利，並已技術移轉給臺灣廠商完成臨床一期，正準備進入臨床二期試驗，預計最快2027年之後上市。

第二項是藉由特殊的眼底傳輸技術，直達眼底的病灶治療的「超分子複合技術應用於濕式黃斑部病變眼藥水」，有效減少血管滲漏面積，未來患者不需要到醫院面臨眼睛打針的治療與恐懼，在家滴眼藥水也可以治療。目前已完成技轉並進入臨床二期收案中，目標2026年之後上市。

第三項是全球第一個整合微創手術、超音波影像的高階醫材系統「智慧射頻熱消融系統」，透過影像導引將電極針穿刺到病灶，進行局部熱消融治療。關鍵技術已非專屬技轉仁寶電腦，通過臺灣衛生福利部食品藥物管理署和美國FDA 510(k)審查，取得臺、美兩地上市許可。2023年9月已納入健保醫材項目中，可應用於肝膽腫瘤、甲狀腺結節等治療，未來還可應用於肺、乳房、腎等腫瘤，及心血管疾病等治療。

創新成果推陳出新，科技實力領先國際

除經濟部展示傲人成果外，數位發展部在資通訊科技的研發也獲國際肯定。在數位部支持下，資策會研發的「ICSentry工控資安威脅分析平台」，能在不影響生產線穩定與安全的情況下，識別可疑流量軌跡與惡意行為，進行全天候監控、威脅偵測與分析示警，協助企業快速因應以降低遭駭風險。

工研院研發的「O-RAN專網節能管理技術」使用智慧演算法，將終端裝置重新導向至特定基站，讓閒置的基站進入休眠狀態，減少耗電節省成本，透過智慧模組化技術，讓專網佈建如同安裝APP一樣，在各種5G專網都能快速適用，已與和碩聯合科技合作搶攻北美5G專網市場。