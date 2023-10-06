席捲台灣！經典童話《綠野仙蹤》中文版全球首映　百老匯正式授權手刀搶票！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)經典童話故事「綠野仙蹤」中文版音樂劇將於10月28日起在台北城市舞台全球首演。

曾經操刀《Musical TARU!恐龍復活了！》中文版音樂劇的千萬票房團隊「安徒生和莫札特的創意劇場」（簡稱AM創意），打造台灣首次大型百老匯正式授權製作，同時也是全球第一部綠野仙蹤中文版音樂劇。導演吳維緯分享，在轉譯經典名曲「Over the Rainbow」時壓力很大，由於該曲曾獲選美國百大電影歌曲第 1 名，該如何在中文歌詞中成功融入角色個性，並設計出雅俗共賞的中文歌詞，是該劇改編時的一大挑戰，但他有信心經過一路打怪後，推出令人驚艷的作品。

你知道《綠野仙蹤》系列小說總共有14部嗎？ 本次《綠野仙蹤》中文版音樂劇，AM創意獲得英國皇家莎士比亞劇團Royal Shakespeare Company 授權，AM創意製作人林奕君為此前往國外取經，希望將國際劇場經驗帶回台灣。全劇中文化製作期間，導演則大方分享自身心情，開玩笑說自己一度擔心可能不小心將故事改編成一樣有探險元素、同樣經典的日本童話桃太郎。

對好戲的期待不分年齡，在國外進場看戲的觀眾不分老少都能成為《綠野仙蹤》劇迷。AM創意秉持長期致力打造闔家共賞的音樂劇初衷，此次更升級打造兼具娛樂與藝術性的作品，透過精心設計的創意與聲光效果，打造一場奇妙的冒險旅程，讓每一位觀眾朋友在忙碌生活中的片刻，一同走入劇場欣賞精彩的歌舞饗宴，享受這一部5歲到95歲都會愛上的音樂劇。

重新思索智慧、勇氣與愛如何成就自我，用一場夢的時間，加入桃樂絲的冒險旅程，《綠野仙蹤》中文版音樂劇自10月28日起於台北展開巡演，11月4日在高雄衛武營國家歌劇院登場，購票請洽TixFun售票系統，或洽主辦單位「AM創意」（02）2577-2816。

《綠野仙蹤》中文版音樂劇

台北・城市舞台

10/28-29 週六週日 10:30、15:00

11/04-05 週六週日 10:30、15:00

高雄・衛武營國家歌劇院

11/25-26 週六週日 10:30、15:00

購票： https://gdn.tw/2023OZ/news