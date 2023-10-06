女子舉重項目包5金　問起奪牌秘訣北韓選手激動落淚：要報答金正恩的愛

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）杭州亞運5日舉行女子舉重76公斤級比賽，北韓選手包辦金牌銀牌，賽後難得地出現在記者會上，甚至露出了笑顏，當記者問其奪牌秘訣，他們回道要「報答金正恩的愛」。

韓聯社報導，在2022杭州亞運上幾乎無法看到北韓選手的微笑，即使難得地參加賽後記者會也是表情嚴肅，但在女子舉重76公斤級A組比賽結束後，北韓選手宋國香、鄭春姬以及南韓選手金秀炫皆出席了記者會。

在該賽事中，宋國香以總成績267公斤奪冠，鄭春姬則是以266公斤奪銀，金秀炫以243公斤摘銅，第四名則是台灣選手，以242公斤獲得第4名。

金牌得主宋國香表示，他原來的目標是世界紀錄（北韓林正心的278公斤），也提及因傷退賽的中國選手廖桂芳說道，「今天中國選手沒能參與到這個場合（得獎記者會）」、「今天是中國選手的生日，在這邊向她表示祝賀，希望她早日康復，能用實力好好較量一下」。韓聯社報導指，此番話似乎是在暗指金秀炫原本無望奪牌。

廖桂芳原為最有望奪金的選手之一，在上個月舉重世錦賽上以抓舉120公斤、挺舉153公斤、總成金273金，包攬71公斤級三面金牌，不料在本屆亞運中途因傷退出比賽。

南韓金秀炫在訪談中，突然說到祝廖桂芳生日快樂時，北韓兩名選手低頭笑了出來；金秀炫提到自己很喜歡北韓選手林正心，也很榮幸能與更優秀的2名選手比賽，希望能和他們一樣厲害時，北韓選手臉上則露出看似驚訝的表情，但也很快得就恢復嚴肅的樣子。

截至5日，北韓舉重女子組共於5個級別奪金，當記者問起奪牌秘訣時，宋國香突然激動落淚，數十秒時間無法回話，並回道：「我認為應該報答敬愛的金正恩元首的愛」，另外也將成績歸功於自己的教練，「我們的成就背後有著教練同志們的辛苦，我想向大家炫耀如此優秀的教練」。