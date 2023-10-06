892人食物中毒上吐下瀉！日本「流水麵」泉水驗出彎曲桿菌

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）日本石川縣津幡町「大瀧觀光流水素麵」餐廳8月曾發生食物中毒事件，造成892人上吐下瀉。根據當地政府最新調查結果，這家餐廳用於製作食物的泉水中檢測出了彎曲桿菌，因此呼籲當地使用井水和泉水的餐廳應加強水質監測管理，至於該間餐廳目前已歇業。

綜合NHK、朝日新聞報導，8月11日至17日間有多名民眾前往「大滝觀光流水素麵」餐廳用餐後出現腹瀉、發燒等不適症狀，患者年齡介於剛滿1歲到80多歲，分別來自石川縣、富山縣、東京都、大阪府、愛知縣等18縣共892人。

這間餐廳所在地位於津幡町河合谷地區的熱門山林景點，每年夏天吸引眾多觀光客造訪，流水麵為當地著名料理之一，也只有在夏季才供應。前幾年因為新冠疫情肆虐，餐廳業者已停業多時，不料今年重新開張卻發生大規模食物中毒事件。

根據石川縣政府今（6）日公布的最新調查結果，共計892人「大瀧觀光流水素麵」餐廳食用了泉水素麵、烤魚、刨冰與香腸等餐點後出現食物中毒症狀，共有611人就醫接受治療，包含22人住院，但無人重症或死亡。

縣政府表示，這起食物中毒事件是自平成時代（1989年起）以來人數最多的一次。據了解，該餐廳使用的泉水驗出曲狀桿菌，加上當時正值日本盂蘭盆節連假，返鄉和觀光人潮眾多，因此受波及的患者人數才如此多。

當局已經要求石川縣約550家使用井水與泉水的餐飲業者徹底進行水質管理與定期檢驗。至於該餐廳在事後受到停業3天處分，業者9月5日也宣布，將在賠償完所有被害人後歇業。

流水素麵，是日本夏天特有的一種麵類料理， 將竹子縱切面剖半，在凹槽裝水讓麵條順流而下，食客分別等在竹子兩側，用筷子攔截夾起，沾上鰹魚醬油食用。麵條類似台灣白麵線(壽麵)，且在煮沸後馬上將麵條放入冷水中，以保持絕佳的嚼勁。