臺灣女孩日 新北女孩成果發表　推動STEAM 翻轉男女刻板印象

10月11日臺灣女孩日前夕， 新北市社會局於6日舉辦新北女孩多元培力、女力無限成果發表會。 曾為林口長庚醫院護理師的王瑞妤分享轉任為消防員的心路歷程， 以及在執行勤務上所遇到的趣聞。 新北女孩在著裝近30公斤的消防衣和設備後，第一個感覺是「 媽呀！怎這麼重？穿這個要怎麼救人？」市府副秘書長龔雅雯表示， 新北市要持續推動STEAM，翻轉男理工、女人文的刻板印象，「 女性其實有無限的可能！」

龔雅雯表示，她從事公職超過20年， 之前在教育部高等教育司服務，負責籌辦大學， 踩著高跟鞋照樣進工地。擔任新北市教育局長時， 同仁說是有史以來第一位女性教育局長。在轉任文化局長服務時， 局內同仁更高達98％是女性，但在推動新北美術館時， 同樣沒有男女之分。她認為，女性的優雅來自於自信， 女性細膩的特質，可以與男性互補。

王瑞妤則表示，她在林口長庚醫院擔任護理師時， 因醫院會負責急診就與119結緣，喜歡挑戰的她， 曾想開救護車救人，後來跟母親說要報考消防員， 母親想說會有內勤，於是同意，但其實她是擔任外勤消防員工作。

剪著一頭短髮的王瑞妤分享，消防員必須在通報受命後80~ 120秒內完成著裝出勤。有回學姊洗頭洗到一半接到任務， 立即著裝出發，到了現場被民眾發現頭上還冒有泡泡， 所幸是誤報火警，學姊返回隊上後，再繼續洗頭洗澡。 但王瑞妤表示，女消防員因細心， 有時在火災現場會注意到打火弟兄沒注意到的細節。

社會局長李美珍表示，新北市10年來積極培力女孩與兒少代表， 透過多元視角展現女孩培力精神與價值，充權青少女性別意識。 今年還與許多單位合作， 除了環宇文教基金會安排女孩參訪消防局外， 天元慈善功德會與新北高工汽車科合作教導女孩電腦3D繪圖， 家樂社區關懷協會藉由溯溪等戶外冒險活動，提升女孩自信， IPOWER培力學社則結合SDGs培力女孩， 帶入木工與裁縫元素，讓男女體驗不同的領域，突破性別框架； 勵馨基金會則走入校園舉辦青少年愛情樣貌特展， 引導學生思考性別意識。