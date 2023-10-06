臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.02%　上市股票總市值達51.99兆元

根據臺灣證券交易所統計，2023年10月6日發行量加權股價指數收盤為16,520.57點，較上週(2023年9月28日)的16,353.74點上漲166.83點，漲幅約為1.02%，台灣50指數收盤為12,229.09點，較上週的12,059.05點上漲170.04點，漲幅約為1.41%，寶島股價指數收盤為18,931.10點，較上週的18,734.41點上漲196.69點，漲幅約為1.05%。產業別指數方面，漲幅以電腦及週邊設備類指數上漲3.62%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌2.58%為最大，未含金融類指數上漲167.35點，漲幅約為1.18%，未含電子類指數下跌84.83點，跌幅約為0.48%，未含金融電子類指數下跌86.86點，跌幅約為0.60%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2,564.09億元，全體上市股票成交金額為1兆1,761.76億元，股票成交量週轉率為1.69%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,184.25億元，占全體上市股票交易金額27.07%

第二名，電腦及週邊設備類2,990.16億元，占全體上市股票交易金額25.42%

第三名，電子零組件類1,665.05億元，占全體上市股票交易金額14.16%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，資訊服務類9.67%

第二名，電腦及週邊設備類6.25%

第三名，電子零組件類5.69%

累計今年年初開盤迄今共181個交易日，集中市場總成交金額為50兆2,152.58億元，市場日平均成交金額為2,774.32億元，股票成交量週轉率為78.24%，股票日平均成交量週轉率為0.43%。

2023年10月6日全體上市公司市場總值為新台幣51兆9,920.20億元，較上週(2023年9月28日)市值51兆4,670.82億元增加5,249.38億元，增幅約為1.02﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)