猴痘疫情全球降溫唯中國例外 原因何在？

（台灣英文新聞 / 知微綜合報導）去年猴痘（Mpox）突爆發，疫情從非洲蔓延至歐美及全球各國，讓公衛官員嚇出一身冷汗，擔憂成為下一波大流行。在各國疫苗與衛教雙管齊下的努力之下，今年疫情終於趨緩，病例數大大降低，但唯有中國仍處於高峰。是何緣故？

猴痘多透過性行為感染，會產生如感冒、丘疹、膿疱等症狀，嚴重者可能致死。當各國案例逐漸下滑之際，中國今年7月、8月卻通報了1,000例，較同期其他地區高出半數之多。全國31個省分中，26省都出現病例，其中高達80%沒有明顯傳播鏈，顯見有許多隱形案例。

經濟學人指，中國猴痘疫情發展之所以與他國背道而馳，與排外情緒、歧視與保守心態脫不了干係。

去年9月，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友在微博直言，「不要同外國人發生肌膚直接接觸」，引來熱議與種族歧視批評。此外，僅管世衛（WHO）敦促高風險族群與醫護人員施打疫苗，但就如國外COVID-19疫苗遲遲不得其門而入，中國迄未批准外國Mpox疫苗，國產疫苗也還在試驗階段，致疫情壓不下來。

態度過於保守也是問題。由於染疫者多是與男性有性行為的男子，當他國同志團體加強防疫宣導、促同性戀人士採檢之際，中國多年來卻極盡打壓之能事，將這類組織視為破壞公民道德與政治穩定的族群。官方釋出的指引更稱，猴痘對「一般人」並無太大風險。

在中國的社群軟體上，有關Mpox的討論往往充斥「反同」言論，在此汙名化氛圍下，無怪乎同性或雙性戀男子更不願向醫師透露性向，也因此更難獲得所需的醫囑。有關當局先前宣稱只有男性會染疫，今年8月卻公布了5名女性案例，不啻自打臉。部分網民火上澆油，稱這些女子絕對是被gay男子騙了婚。

報導指，中國現對猴痘的因應方式，令人想起當初的愛滋病（AIDS）。1980年代，中國官員稱HIV病毒是淫亂的西方生活方式釀成的外國問題。直到1990年代，許多人因賣血漿而染上愛滋病，官方才開始展開全國性的防疫行動。

所幸，官方對猴痘的思維似乎漸有轉變。9月20日，中國將Mpox改列為與HIV同級的傳染病，此舉可望釋出更多防疫資源。同樣上個月，吳尊友在聯名致函醫學期刊《刺胳針》（Lancet）時警告，若地區感染不迅速控制，將加劇全球擴散腳步。他同時改了口，建議中國開始疫苗接種，降低大眾對此病的恐慌。

亡羊補牢，猶未晚矣。