臺灣茶業科技與風味特色館在南投茶博　展現創新科技落實產業成果

農業部茶及飲料作物改良場(簡稱茶改場)為展現近年韌性農業的科技研發及產業運用的成果，包括因應氣候變遷、紓緩人力短缺及提升消費者對臺灣茶的認識，特別配合 2023 南投世界茶業博覽會之舉辦，設置臺灣茶業科技與風味特色館（展期 10 月 7 日起至 10 月15 日止）。茶改場說明，這次策展以「茶業科技」與「臺灣特色茶」兩大主軸，規劃 5 大主題區，各主題區除有靜態展示、動態影片外，更規劃互動遊戲與體驗活動，讓民眾了解與體驗臺灣茶業科技與風味的多元新面貌。

臺灣茶業科技新知一站滿足 風味解密引領多元茶飲新潮流

茶改場場長蘇宗振指出，民眾在參觀本展館時，入門印入眼簾的即是--茶飲光雕，透過光影與茶湯的互相交融，呈現出臺灣茶的細緻柔和且吸睛的特點，主要突顯臺灣茶產業的二條發展趨勢軸線，一是以臺灣茶文化為底蘊的精緻茶，二是以健康新訴求的次世代調飲茶，將茶改場多年的研發成果以光雕意象充分展現。

茶改場說明，本次展館規劃的5 大主題區，分別如下：

茶葉產地鑑別技術主題區：消費者最想知道的產地鑑別技術大公開。為了解決時有所聞的境外茶混充臺灣茶問題，基於維護消費者及茶農的權益，茶改場開發多重元素檢驗分析技術，建構可有效鑑別境外茶或國產茶的茶葉產地鑑別技術。該區透過海報介紹與互動體驗遊戲，讓民眾認識與了解何謂茶葉產地鑑別技術。

智慧農業主題區：針對氣候變遷加劇及農業人力短缺等問題，運用智慧科技解決茶與咖啡在生產管理與加工製造所面臨的問題，展出項目有茶園智慧除草機器人、臺灣茶業生產管理資訊平台、智慧製茶生產線、及咖啡生豆智慧挑選機。該區透過動態影片與實(機)體展示，讓民眾看得到、摸得到科技在茶產業上應用的具體成果。

次世代健康調飲茶主題區：此區為商用茶中的精品茶區。有鑑於國內茶飲消費風氣逐漸攀升，業者為降低成本，九成以上手搖茶飲原料皆來自進口，為扭轉此現象，茶改場開發出低成本、高萃取率及高品質之速萃調飲茶加工技術，讓消費者能回歸國產茶飲純粹實在的好風味，確保次世代國民的健康。

臺灣茶分類分級系統（TAGs）主題區：此區為運用科技將臺灣茶風味解密。讓更多民眾瞭解臺灣特色茶的風味及健全國內茶葉分類分級評鑑制度，介紹臺灣特色茶風味輪為基礎所開發的臺灣茶分類分級系統，更安排臺灣特色茶風味體驗區，由茶改場多位茶專家輪流擔任講師，每日五場次每次體驗兩種不同的臺灣特色茶，引導喜愛臺灣茶的您，透過臺灣茶風味輪深入淺出細細品味各種不同風味的臺灣茶。

茶業技轉及專書主題區：介紹茶改場在育種、加工技術、飲料作物、副產物及資材、行銷推廣等不同領域豐碩研發成果的茶業技轉主題區。

臺灣茶業科技與風味特色館 互動遊戲好康拿不完

茶改場蘇宗振場長表示，今年策展內容除了海報、看板與物品的靜態展示外，在部分主題區內都規劃了互動遊戲，讓民眾不再只是走馬看花，還能透過互動遊戲親身體驗臺灣茶業科技不再是艱深難懂、遙不可及，更是寓教於樂的好場域，歡迎親子們於雙十連假期間，大家一起來參與!

茶改場說明，為了吸引民眾踴躍參與，館內設有數台時下流行的夾娃娃機，凡參與館內互動遊戲並通過考驗者，即可獲得一枚娃娃機金幣試試手氣，把各種臺灣特色茶包，還有大人小孩都愛的茶香祈福爆米花、次世代健康茶飲-速萃茶、臺灣特色茶風味輪卡等眾多好康拿不完，誠摯邀請民眾共同參與，一起來感受臺灣茶的無窮魅力！此外，自10 月 7 日起臺灣茶業科技與風味特色館同步舉辦「拍照上傳抽好禮」活動，凡民眾參觀完展館後，追蹤本場臉書，並拍照上傳，即可獲得 1 次抽獎機會，有機會抽中次世代健康調飲-速萃茶，數量有限送完為止，歡迎民眾踴躍蒞臨臺灣茶業科技與風味特色館。

臺灣茶業科技與風味特色館主題區搶先看。（照片來源：農業部茶及飲料作物良場提供）