立法院第十屆第七會期優秀立委頒獎典禮

公督盟自2007年成立以來，持續16年，累積至今共31次國會評鑑的寶貴經驗，是目前我國的國會評鑑第一品牌，在第十屆第七會期共有27位委員獲得優秀立委的殊榮，另有2位委員榮獲本會期的特殊貢獻獎，和4位「待觀察」立委，同時公督盟整理本屆評鑑結果彙整來作為民眾選前重要的參考依據；另外在今年六月公民監督國會聯盟(公督盟)和日本監督國會團體-「萬年野黨」簽署合作備忘錄，當中提到雙方將逐步朝向台日優秀國會議員聯合頒獎典禮的形式進行，因此這次將邀請日本監督國會團體-「萬年野黨」的代表原英史(萬年野黨理事)出席致詞，另外萬年野黨的顧問竹中平藏先生（前日本國務大臣）也特別為此次頒獎典禮錄製影片祝賀，盼深化台日雙方在國會民主上的合作。

選前最後公開！公督盟第十屆第七會期國會評鑑共27位委員榮獲「優秀立委」殊榮！

第十屆第七會期立委評鑑共選出27位優秀立委，民進黨團共有20位優秀立委；民眾黨團共有3位優秀立委；時代力量黨團共有3位優秀立委；無黨籍共1位優秀立委，在待觀察名單部分，民進黨團為余天委員；國民黨團則為林文瑞、孔文吉、陳超明委員。

表一、立法院第十屆第七會期優秀立委、待觀察及特殊貢獻獎名單

立法院第十屆第七會期優秀立委、待觀察及特殊貢獻獎名單（依姓氏筆畫排列） 委員會 內政 外交 國防 經濟 財政 教育 文化 交通 司法 法制 社福 衛環 黨團 幹部 特殊 貢獻獎 優秀 立委 張宏陸 (民進黨) 莊瑞雄 (民進黨) 賴品妤 (民進黨) 林昶佐 (無黨籍) 邱臣遠 (民眾黨) 羅致政 (民進黨) 陳亭妃 (民進黨) 蔡易餘 (民進黨) 賴瑞隆 (民進黨) 沈發惠 (民進黨) 高嘉瑜 (民進黨) 鍾佳濱 (民進黨) 林宜瑾 (民進黨) 吳思瑤 (民進黨) 范雲 (民進黨) 張其祿 (民眾黨) 邱顯智 (時代力量) 許智傑 (民進黨) 陳椒華 (時代力量) 江永昌 (民進黨) 湯蕙禎 (民進黨) 劉建國 (民進黨) 賴香伶 (民眾黨) 王婉諭 (時代力量) 吳玉琴 (民進黨) 洪申翰 (民進黨) 蘇巧慧 (民進黨) 從缺 范雲 (民進黨) 林淑芬 (民進黨) 待觀察 名單 林文瑞 (國民黨) 無 孔文吉 (國民黨) 陳超明 (國民黨) 余天 (民進黨) 無 無 無 無 - - 第十屆 國會透明特殊貢獻獎 蔡其昌 副院長

公督盟立委評鑑作業分為初審、複審兩個階段，初審階段由五個評鑑小組「基本表現及公民評鑑小組」、「言行及官司評鑑小組」、「法案評鑑小組」、「預算案評鑑小組」、「正副院長及黨團幹部評鑑小組」組成，前後共歷時半年，累積4次評鑑辦法檢討會及1次焦點座談會，並於立院召開國會助理評鑑說明會，經17次初審會議討論，累計1493人次公民評鑑立委質詢影片，於9月24日舉辦複審大會，複審委員以初審評鑑結果為基礎，共同議決第十屆第七會期的優秀立委、優秀立委(黨團幹部)及待觀察立委。

待觀察立委OUT！ 余天第十屆任期中五度蟬聯、林文瑞、陳超明、孔文吉上榜！

本會期的待觀察名單有四位委員，分別是內政委員會的林文瑞委員(國民黨)；經濟委員會孔文吉委員(國民黨)、陳超明委員(國民黨)；財政委員會余天委員(民進黨)，其中回顧第十屆七個會期的立委評鑑成績，余天委員幾乎保底蟬聯待觀察立委的名單行列。此結果不經令人質疑身為立法委員，每年領有超過千萬的納稅人公帑，為何卻未反映在立委職權行使之上？

細看余天委員(民進黨)和其所屬委員會基本指標比較表來看，出席(簽到)、參與審查率和其所屬委員會平均相去不遠，但是在本會期財政委員會十八場會議當中，余天委員的口頭質詢次數再度掛蛋，民眾甚至無法從國會頻道上看到任何一場相關質詢畫面；另外第七會期雖非預算會期，但財政委員會仍有預算需待委員會議決，不過從公報資料上顯示，余天委員卻沒有任何一筆的預算提案，令民眾好奇難道相關單位沒有任何一筆需要討論、檢討、改進的預算科目嗎?

另外林文瑞委員(國民黨)在本會期法律提案上竟然沒有任何一筆領銜提案，而孔文吉委員(國民黨)於經濟委員會的出席率不及6成、同屬經濟委員會的陳超明委員(國民黨)同樣地在法案及預算審查的參與率皆跌破4成，只有33%，明顯是低於其他經濟委員會之委員平均表現，種種跡象顯示這些待觀察立委可謂實至名歸，其在國會的表現絲毫不像是在野黨該展現的戰力。

公督盟強調法案及預算絕不是遞交提案而已，實質的參與法案及預算的審查才能真的落實立委專業審查的精神！相互制衡（check and balance）是民主法治國家的主要精神，立法權的三大職責即是監督行政權、預算審議和立法修法。

人民選出立法委員，即是期望委員們能夠代表人民監督行政部門，揪出施政缺失以及改進行政效率，這才是立委身為代議士之職責所在。立委怠於行使法律所賦予其質詢及法案、預算審查之權力，等於變相成為錯誤施政的幫兇，若這不是失職，什麼才是失職？

選前亂象叢生，國民黨團硬闖獨立機關！第七會期黨團幹部優秀立委評選從缺！

第十屆第七會期除了執政黨法案大清倉之外，同時經歷各黨總統、立委候選人提名和初選階段，因此政治人物的紛紛擾擾，在本會期從未停過，從立委捲入imB詐騙案、國會助理涉嫌擔任白手套行賄，在野黨團介入獨立機關運作，以及今年六月政壇爆發的台灣Me too運動同樣也吹進立法院；評鑑初審委員針對本會期不當言行及官司案件一一獨立討論，其中國民黨團於今年5月3日強闖國家通訊傳播委員會(NCC)阻饒審查會議，創下立委公然介入獨立機關運作的首例，公督盟成立之初便期許我國的國會有朝一日能落實「文明國會」，此舉明顯違反立委理性問政的精神，不僅無助於相關議題的解決，同時也傷害我國民主政治的形象；此外民進黨黨團亦未能善盡溝通協調之角色，造成民眾觀感普遍不佳。綜合個人表現及黨團表現，本會期經評鑑小組決議優秀立委(黨團幹部)從缺。

本會期共61位立委自主揭露助理聘用資訊，公督盟肯定陳以信委員開黨內「透明」第一槍！

公督盟長期觀察國會改革議題，當中我國公費助理的聘用更是公督盟關心的重點，在討論過程當中亦和台北市國會助理職業工會密切交流意見，不過公督盟主張先有透明才能開始著手改革，因此在專法通過之前，公督盟希望立法委員能主動提供相關利害衝突資訊，包含：遊說登記、考察費用，是否兼職營利事業，以及公費助理聘用狀況等。

本會期總計共有61位委員繳交資訊揭露表（各政黨繳交情況見下方表三），值得一提，國民黨立院黨團從第十屆第四會期抵制公督盟立委評鑑，拒絕將委員利害衝突資訊揭露給社會大眾檢視，但經雙方多次溝通和發文聯繫下，國民黨陳以信委員願意將這些重要資訊做公開，公督盟予以肯定，期待更多朝野的委員可以向人民主動於自己的管道揭發相關利益衝突迴避資訊。另外公督盟也特別感謝民眾黨、時代力量，全數願意繳交資訊揭露表，為新政治劃下新的典範。

馬文君委員辦公室前主任涉嫌擔任白手套，公督盟呼籲立委利益衝突揭露平台盡快上線！

第七會期期間爆發多起國會助理爭議案件，包含：民眾黨前立委高虹安詐領立院助理費一事被檢調起訴，國民黨立委鄭天財辦公室執行長張騰龍涉嫌擔任白手套行賄，近期國民黨立委馬文君辦公室前執行長楊國樑更被指控利用職權施壓中科院，護航特定公司。引起社會上熱烈討論。若細看馬文君委員在第十屆任期內更是完全沒有自主揭露助理聘用相關資訊的紀錄。

此外，在今年暑假，公督盟積極拜會立法院四大黨團，希望在下一個會期官方能成立委員利益衝突揭露平台，讓委員辦公室自主做登記，這同時是本屆開放國會委員會的重要改革事項之一，公督盟也積極發文詢問每一個立委辦公室是否願意揭露資訊在選前供民眾做參考；在官方已架設好網站的前提下，該平台卻遲遲無法上線，令人不禁想問背後究竟是哪個政黨有不可告人的大祕寶無法被人民檢視，公督盟強烈呼籲官方版的委員利益衝突揭露平台必須在最後一個會期成功上線，別讓本屆開放國會的成果功虧一簣！

第十屆第七會期資訊揭露表各政黨繳交比例表

民進黨 國民黨 民眾黨 時代力量 無黨籍 委員數量 62 37 5 3 5 繳交人數 48 1 5 3 4 繳交百分比 77.4% 2.7% 100% 100% 80%

＊備註： 本表共112位委員，因為臺北市第六選舉區林奕華委員辭職不予補選。

法案大清倉，質量兼顧！140案三讀通過創近十六年新高！

由於第八會期會以預算審議為主，因此面對明年立委選戰，立法院期末大清倉在第七會期通過許多重大改革法案。共有136案三讀通過；而面對Me too和外役監爭議，立院則召開第二次臨時會通過《外役監條例》和性平三法，總計140案。本會期三讀法案不只是第十屆以來最多，更是國會全面改選以來第三多的通過量，這當中公督盟要肯定內政、教育文化、司法法制，以及社福衛環委員會的召委積極排審陽光公益法案；相較之下，交通委員會召委則有待加強。

另外立法院清倉法案的緣故，讓許多法案從灰塵當中重見天日，迎來三讀的契機，一來公督盟對於這些修法改革給予肯定，許多法案距離上一次問題盤點都已經超過十五年，包含：《消防設備人員法》、《礦業法》和《特殊教育法》等等，這些法案的通過是相當不容易的，且無疑是對台灣社會改革推進了一大步，但是站在公民監督的立場，這些民間高度關注的法案，卻在立法院不斷卡在議事程序的泥沼當中，直到屆期要結束有機會完成修法和制定，令人不禁想問究竟還有多少法案是多年未做盤點而無法回應民間社會期待的？ 期待下一屆國會能持續精進議事效率，為人民積極發聲。

范雲委員和林淑芬委員獲得「第十屆第七會期特殊貢獻獎」

范雲委員辦公室提報其辦公室從2021年開始長期關心並著手來解決代理教師議題，其不僅傷害教師勞動權益，也影響全台學生受教權益。牽涉範圍從教師員額、教育經費、地方財政、完整聘期到教師兼任導師和行政職等各種面向，是教育體制中央地方分權結構所造成的長久共業，經范雲委員辦公室主動和其他委員辦公室合作之下，透過國民教育法修法完善保障代理教師的權益，並讓代理教師比照正式老師寒暑假敘薪，同時也促使地方政府開出更多正式教師職缺，公督盟也和關注相關議題的民間團體來做諮詢，從中了解委員辦公室和民間團體、專家學者的諮詢過程，經複審大會審議討論，決議通過范雲委員榮獲本會期特殊貢獻獎。

另外本會期《礦業法》共有12個版本三讀，公督盟亦諮詢長期關注《礦業法》修法進度的民間團體，就其觀察林淑芬委員從2017年3月亞泥礦權展延爭議開始就和民間團體共推《礦業法》修法草案，即便該年民間總共收集超過25萬份礦業改革聯署，但該法案在第九屆歷經11次審查、4度朝野協商仍然無法完成三讀，最終功虧一簣；第十屆立法院與公民團體重新跟行政部門溝通，更著眼於實質把關礦業用地。最終《礦業法》在今年5月26日三讀通過；經複審大會審議討論，決議通過林淑芬委員榮獲本會期特殊貢獻獎，肯定其在該法案堅持不懈的改革精神，公督盟亦針對其他委員在陽光公益法案上的推動做評鑑質化上的加分。期待有更多委員善用中央民代職權，為多數公眾爭取重大利益，公督盟將不吝頒發該會期之特殊貢獻獎。

頒發「第十屆特殊貢獻獎」肯定蔡其昌副院長國會透明貢獻！

蔡其昌副院長在立院任內積極落實台灣國會透明精神，在擔任兩屆立院副院長期間，逐一打破立院黑箱的刻板印象，讓法案議決透明化，現在民眾只需透過網路或電視轉播就可以隨時隨地觀看自家選區立委在國會的表現，另外任內推動公民記者進入國會旁聽採訪，不限縮所有記者的採訪權，還給人民知的權利，在今年七月國會頻道總收看人數正式突破一億兩千萬人次，公督盟特別肯定蔡副院長積極推動國會頻道，並積極協調各方，讓國會頻道定頻在有線電視的123、124頻道，因此經由複審大會決議將頒發第十屆「特殊貢獻獎」，感謝蔡副院長在任內對國會透明所做的貢獻，期許後續蔡副院長能持續各方合作推動國會改革邁向下一階段，讓台灣國會的民主能夠持續精進。

立法院第十屆第七會期「3好3壞」表現大公開

3好：

1.多項重要法案三讀，符合公民社會需要

修正通過《礦業法》、《性騷擾防治法》、《特殊教育法》等，並且新制定《消防設備人員法》、《社會福利基本法》等重要法案，持續在維護社會安全方面、提升國家競爭力、打造永續環境、落實司法正義和各院組織改造等五個面向深化改革。

2.疫後國會外交大爆發，立法院國際事務處正式揭牌

本會期在各黨團共識之下，修正《立法院組織法》正式成立國際事務處，應對我國的國際地位特殊，國會外交成為重中之重，雖遇上疫情，但過去多年立院國會外交果豐碩，卻無專責單位負責，如今國際事務處成立不僅有助於經驗傳承，更希望擴大參與。

3.回應中共環台軍演 立院朝野發共同聲明抗議