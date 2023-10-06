【杭州亞運】抱病出征 羽球男雙麟洋配不敵南韓 遭直落2奪銅

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）台灣羽球男雙搭檔「麟洋配」李洋、王齊麟今（6）日在杭州亞運4強登場，受到感冒影響兩人面對韓國組合催率圭、金元昊以12比21、10比21落敗，為台灣進帳1面羽球銅牌。

中央社報導，韓國組合催率圭、金元昊從2022年才開始搭檔，因此今天也是雙方生涯首度對壘。不過王齊麟在個人賽開打前就感冒、發燒，而搭檔李洋也在相隔1天後出現類似症狀，2人至今都還是抱著病體參賽。

王齊麟賽前熱身就頻頻出現咳嗽的狀態，而李洋更是全場都處於疲憊和精神不濟的情況。

首局開賽「麟洋配」還能咬住對手，但仍被韓國組合以11比7進入技術暫停。休息過後李洋、王齊麟雖一度追至9比12落後，但接著韓國打出一波7比1的攻勢，這段期間不論是李洋的招牌虛攻或是王齊麟的強力扣殺都出現掛網的主動失誤。

韓國組合很快以20比12取得8個局末點，並在王齊麟接發球掛網後順利收下首局勝利。

第2局前段同樣「麟洋配」能咬住比分，但仍舊被韓國組合先以11比7搶先進入技術暫停，接著再以6比2的攻勢拉開差距奠定勝基，最終韓國組合僅用了33分鐘就直落2獲勝。

上屆雅加達亞運台灣在羽球拿下1金1銀2銅，包括男單周天成銀牌、女單戴資穎金牌、男團、男雙李洋與李哲輝銅牌。

本屆來到杭州亞運只有李洋、王齊麟獲得一面男雙銅牌，而李洋則是連續2屆亞運都和不同搭檔有獎牌進帳，締造了台灣在亞運史上的羽球個人賽紀錄。

聯合報報導，28歲的李洋之前就曾提到，預計巴黎奧運後退役，因此今年的杭州亞運將是規畫中的亞運最後一站。他表示，「真的是開心，能打兩次亞運，都能奪牌，畢竟一路走來很不容易，綜合運動會每個人都想為國家拿牌，真的很高興明天可以站上頒獎台，雖然不是金牌，但我們都盡力了。」