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下一個科技大勢 日本富士通打造量子電腦 放眼新藥、新材料開發

量子電腦的驚人運算能力，對半導體製造、藥物研發都能事半功倍

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/06 14:57
富士通標誌（圖／路透社Toru Hanai）

富士通標誌（圖／路透社Toru Hanai）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹綜合報導）為了搶得先機，日本電子產品大廠富士通（Fujitsu）積極搶進量子科技領域，5日宣布已成功與與國家研究機構合力打造出了日本第二台量子電腦，是首個達成此成就的日本私人企業。

日本政府資助的理化學研究所（理研）（Institute of Physical and Chemical Research，Riken），今年3月宣布日本首部量子電腦誕生。日經亞洲路透社報導，富士通與理研2021年在埼玉縣和光市興建研發中心，如今終有了成果，再度產出一台量子電腦。

目前量子運算仍屬新興科技，富士通計劃將這台64量子位元（qubit）、採超導電路的量子電腦，與超級電腦科技整合，提高運算能力。接下來，富士通將尋求將運算技術應用於實務，如用來分析分子結構、物質特性等，有助提升材料效能與研發藥物。

富士通首先將與客戶企業如東京威力科創（Tokyo Electron）、富士軟片（Fujifilm）、三菱化學（Mitsubishi Chemical Group）、瑞穗第一金融科技（Mizuho-DL Financial Technology）等合作，探索運算方法。東京威力科創盼技術能用於半導體製造與新材料開發。

看好量子科技潛力，美中等國競相投入相關領域研究。谷歌（Google）2019年宣稱，其開發的量子電腦可在200秒內解決超級電腦得花1萬年才能算出的任務。美國IBM與中國百度（Baidu）也分別於去年打造了433量子位元、36量子位元的量子電腦。

根據管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Co），到了2035年，量子運算帶來的經濟產值將來到1.3兆美元。
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