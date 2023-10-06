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2023搖滾台中、國慶煙火本週末登場 中捷加密班距紓解人潮

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/06 12:17
「2023搖滾台中」及「112年國慶焰火在臺中」將於本週末登場。（圖／台中捷運）

「2023搖滾台中」及「112年國慶焰火在臺中」將於本週末登場。（圖／台中捷運）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）國慶連假4天自明（7）日起展開，台中市兩大盛會－「2023搖滾台中」及「112年國慶焰火在臺中」將相繼登場，因兩處活動場地鄰近捷運站，台中捷運配合於10月7日至10日適度加密班距疏運人潮，歡迎民眾多加使用大眾運輸工具參加活動，快速又不塞車。

中捷公司指出，「2023搖滾台中」將於10月7日、8日在文心森林公園舉辦，因緊鄰捷運文心森林公園站，捷運綠線調整原本假日尖峰8分鐘班距的時段，由原先11時至19時延長至20時，20時至22時30分更加密班距至6.5分鐘，每日加開20班次列車，並視疏運狀況需求延長尖峰時段或機動派發加班車加入疏運。此外，建議民眾將車輛停放於捷運沿線停車場，再轉乘捷運前往活動會場，以節省找尋停車位的時間。

新聞局表示，「2023搖滾台中」邁入第16年，今年以「Fly To The Future」為主題，活動邀請台、港、日、韓、泰等超過30組國內外樂團接力演出，包括金曲最佳樂團滅火器Fire EX.、金曲最佳華語男歌手入圍的鶴The Crane、人氣台語搖滾樂團拍謝少年、YouTube總點閱率超過7千萬的老王樂隊、新生代樂團芒果醬Mango Jump、金曲獎最佳新人持修、台中在地樂團固定客等，希望在後疫情時代帶領熱愛音樂的民眾飛向未來，盡情享受搖滾音樂。

緊接著「112年國慶焰火在臺中」10月9日、10日將在中央公園璀璨登場，由於會場周邊進行交通管制，搭乘捷運前往觀賞焰火最方便，民眾可搭捷運至市政府站、松竹站，再轉乘接駁車到會場；或是搭到文華高中站或文心櫻花站，出站後依引導指標步行前往會場。

中捷公司說明，為加強疏運旅客，除假日尖峰8分鐘班距時段由原先11時至19時延長至20時，20時至23時更加密班距至6分鐘，並視疏運狀況需求延長尖峰時段或機動派發加班車加入疏運。

中捷公司呼籲，因參加活動人潮眾多，散場期間車潮湧現，道路易壅塞，請多加利用捷運轉乘接駁車或步行前往活動會場。
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