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小犬颱風罕見「有風無雨」致台灣嘉義沿海地區鹽塵害惡化及停電　台電持續搶救

■台電嘉義區營業處６日說明，沿海地區鹽害本身已非常嚴重，鹽塵經強風吹襲後附著於電桿上之礙子變成導電體，引起電力設備故障。■截至5日晚上10時止尚有8,227戶停電，主要停電區域集中在東石、朴子、布袋、義竹等地區。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/06 12:01
此為示意圖。颱風小犬侵台，除嘉義停電外，高雄地區4日晚間起強風不斷，多區電力供應一度受影響，台電獲報動員人車展開搶修（圖），力拚5日全數...

此為示意圖。颱風小犬侵台，除嘉義停電外，高雄地區4日晚間起強風不斷，多區電力供應一度受影響，台電獲報動員人車展開搶修（圖），力拚5日全數...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）颱風「小犬」逐漸遠離，台電嘉義區營業處5日晚間表示，西南氣流造成嘉義沿海地區鹽塵害惡化，曾造成3萬401戶停電，截至5日晚上10時止尚有8,227戶停電，目前仍在搶修中。

今天(6日) 台電嘉義區營業處發布消息指出，小犬暴風圈雖已遠離，但因西南氣流「有風無雨」的罕見氣候導致鹽塵害飛揚惡化，因沿海地區鹽害本身已非常嚴重，鹽塵經強風吹襲後附著於電桿上之礙子變成導電體，引起電力設備故障，饋線源頭雖然有電，但電力試送後因鹽塵害附著導致電桿上產生火花，大量的洩漏電流會造成饋線跳電事故。本處必須逐桿清洗礙子後採取分段送電，才能順利復電。

台電（嘉義區)處自昨(5)日起已透過嘉義縣政府請求支援4台消防水車進行礙子清掃，今(6)日持續請求支援嘉義縣6台及嘉義市4台消防車。

該處除動員自有人力工作班及包商人力共253人外，因部分巷道狹窄小消防水車無法進入，亦動員高雄及新營清洗礙子承攬商2班共10人清洗礙子，並跨區處協調台中及台南區處共5班支援。

該處強調，將持續跨縣市動員調度人力進行礙子清洗及試送復電力拼今日復電，還請民眾多加包涵及耐心等待。

台電嘉義區營業處稍早透過新聞稿說明，停電災情自4日晚起陸續發生，截至5日晚上10時止尚有8,227戶停電中，主要停電區域集中在東石、朴子、布袋、義竹等地區，本次沿海地區深受小犬颱風肆虐之苦，因海邊空曠地區受颱風西南氣流影響，5日下午五、六點開始，「有風無雨」的狀態導致鹽塵害飛揚更加惡化，引起電力設備開關故障，民眾陸續通報電桿上礙子及被覆罩產生火花，曾經停電戶數累計至33,993戶。該處將持續跨縣市動員調度清洗礙子承攬商及人力進行搶修。

嘉義區營業處對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們表示感謝，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有的民眾耐心等候，多多體諒!

【報你知】礙子又稱絕緣子或絕緣器（英語：Cap and pin insulators、Voltage Insulator）以下為礙子清洗示意圖:

台電電力粉絲團曾以QA方式說明

如何透過直升機清洗電塔上的礙子

Q：直升機在電塔旁邊做什麼?

A：是在幫電塔上的礙子洗澡澡唷!
在戶外礙子會有鹽粒子 (鹽霧害)、灰塵等附著，
需透過清洗才能繼續保持絕緣效果，並確保輸電線通暢。

★礙子清掃方式有以下方式:
1.人工布拭礙掃(需停電)：人工登塔將礙子逐個以抹布清洗
2.活線人工注水礙掃(不停電作業)
3.直昇機礙掃
注水方式清掃時，需等水成霧狀才能沖洗礙子，否則電流會隨著水柱導向清洗者。並也不是隨便沖洗，而需「從下而上」順序清洗。

★如何判定需要洗澡了?
藉由鹽分附著量測試、夜間實施礙子洩漏觀測來決定是不是該清洗。
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