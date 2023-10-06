罹癌需化療、標靶治療 保險公司會理賠嗎？癌症希望基金會教你如何檢視保單、申請理賠

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）根據國健署2020年資料，台灣平均每4分19秒就有一人罹癌，隨著治療的日新月異、癌症已從不治之症變成需長期治療的「慢性病」，所以「我的保單可以理賠嗎？」、「要怎麼申請各項理賠?」都是民眾心中的大哉問。為能有效協助癌友及家屬正確即時處理繁複的保險問題，癌症希望基金會提供免費「保險諮詢」服務，若有相關需求可洽HOPE希望小站。

癌症希望基金會保險諮詢志工曾淑媚建議民眾應該每2年檢視保單，依年齡、需求及市場變化調整。例如 :標靶藥物是這幾年最常看到的自備款缺口問題，目前健保對標靶治療採「有條件部分給付」的方式、不是每個病患都符合健保的給付條件，但若自費負擔則一年花費可觀，很多癌友也到這個時候才驚覺買的保單即使有實支實付，但除非住院，否則並不包含標靶治療、變成了「灰色地帶」，曾淑媚坦言，有些保險公司並不很願意理賠這一塊。

癌症希望基金會近年來大力倡導「商保補位健保」政策，短期盼政府速溝通「高度替代性醫療」方案，中長期應釋出自費精算基礎，公私協力規劃具有政策精神的保單，有效為健保、病患和商保三方尋求最佳協作方案 ，也實際減輕癌友的經濟壓力。

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