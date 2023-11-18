在臺灣學華語正夯 高教基金會率團赴美參展推廣優質華語文教育在臺灣

（台灣英文新聞／文化組 台北綜合報導）近年，臺灣已一躍成為美國當地學生出國學習華語首選！在不同的機構調查中，臺灣自由開放社會、溫暖人情味、便利的交通、安全的生活環境、人文美景、以及完善且先進的醫療等，常被列為是外國人士來臺就學、工作及生活的主要誘因。

全美外語教學協會年會

今年的全美外語教學協會年會 11 月 17 至 19 日在美國芝加哥登場，全美外語教學協會年會是四大國際教育年會之一，是美國外語教學界最重要且為最大規模的會議，臺灣今年也不缺席大陣仗參展，代表團在現場透過精采豐富的活動，宣傳為何臺灣是他們海外華語學習地首選。

根據高教基金會一項統計，以本學年度來看，美國是美洲來臺境外學生前十大來源國的首位，比例逾五成，其中屬短期的交換生、短期研習或個人選讀者等非學位生占八成，而美國人赴臺學習華語的華語生占70%。從年增幅來看，美國境外學生來臺學習華語人數在疫情趨緩後的二年都有明顯成長。

臺灣館「黑熊、梅花鹿」助陣

今年代表團是由高等教育國際合作基金會（下稱「高教基金會」）楊韻華代理執行長率領，此行主要任務在宣傳來臺灣學華語可申請的資源，如教育部設立的「華語文獎學金」、「臺灣獎學金」、「臺灣優華語計畫」等鼓勵美國學生赴臺學習中文或攻讀學位的計畫，也讓世界更認識來臺學華語的獨特優勢、以及讓世界更認識華語。

今年臺灣館共有 18 個單位參展，包括來自臺灣的十四所大專院校、三個推廣華語文的政府單位，以及一家語言學習顧問公司，共同展示臺灣的優質華語學習環境。展館妝點充滿獨具臺灣文化多樣性及代表臺灣意象的符號，如黑熊、梅花鹿。

高教基金會表示，三天的展覽期間，每日都會舉辦「具臺灣特色的文化體驗活動」，完整體驗在「做中學、玩中學」；活動例如書法大師揮毫與墨彩、品茶、以及經典童玩與手作、京劇臉譜手繪教學、數來寶順口溜等，精采豐富。



（圖 / 高教基金會）

除了文化體驗活動，還有三場專業工作坊，提供來臺學習華語更詳細的資訊，展現臺灣華語數位教材、推廣教育部磨課師平臺、華語學習教材基準、臺灣華語教育科技及臺灣 華語文能力測驗 。精心活動的展場設計、活動安排，果然在現場吸引許多與會的美國教育機構、教育人員及教師佇足停留及詢問更多相關訊息。

活動焦點「臺灣之夜」今年在活動第一天舉辦於麥考密克展覽中心凱悅飯店，代表團也是用心籌劃，參展機構與百位美國教育與教學夥伴、貴賓在現場互動氣氛熱絡。



（圖 / 高教基金會）

駐芝加哥臺北經貿代表處類延峰處長出席晚會活動致詞時表示，「臺灣之夜」演繹臺灣獨有好客的人情味，有助強化我方與美國盟校及夥伴合作默契及良好夥伴關係。

晚宴上，基金會還與全美各州語言主管理事會(NCSSFL)及全美各學區語言主管協會(NADSFL)簽署合作備忘錄，為臺灣華語文教育在美國未來發展鋪路。



（圖 / 高教基金會）