台灣國慶酒會 駐奧地利代表處感謝各界對台灣聲援

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）為慶祝中華民國112年雙十國慶，駐奧地利代表處於10月5日在維也納Grand Hotel舉辦國慶酒會，政界、僑界與智庫代表共300人參與盛會。

奧地利駐處表示，多名奧國國會議員、政府高階官員、使節團團長與成員、國際組織官員，以及媒體、智庫、學者、僑界等人士參加了酒會，包括奧台協會主席Werner Amon、多位奧地利國會議員、使節團、瓜地馬拉、捷克、立陶宛、歐美日等國外交人員與國際組織官員等。

奧地利代表張小月致詞表示，俄烏戰爭及台海緊張局勢的持續，凸顯台灣在地緣政治中戰略重要性，以及台灣半導體產業對全球供應鏈的關鍵性。台灣向以理性態度面對挑戰，也感謝理念相近國家及國際組織，美、日及歐盟等國的聲援，並呼籲各界支持台灣參與國際組織。

張小月指出，台灣過去一年來經貿表現相當亮眼，儘管面臨全球通膨、能源危機等多重挑戰，台灣經濟仍表現高度穩定與韌性。在2023年IMD世界競爭力，台灣排名第6，美國傳統基金會2023年經濟自由度指數排名第4，尤其是台奧經貿關係，2022年雙邊貿易額更創下17億美元的歷史新高。

除了經貿合作之外，台奧在國會、教育、文化等各面向也取得豐厚的交流成果，就在三周前奧地利國會5人跨黨派議員訪台，展現台奧共有民主、自由及尊重人權的普世價值。

酒會現場並播放外交部製作的「眾志成城、台灣向前」國慶影音短片，駐處也提供台灣高粱酒及噶瑪蘭威士忌供賓客品嘗。