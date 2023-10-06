人類祖先是食人族？萬年前歐洲人將親人遺體吃下肚

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俗話說死者為大，各地風俗多半對死者抱有敬意，但這項觀念恐怕不是自老祖宗時代便根深蒂固。研究發現，1,5000年前的歐洲，有一支人類會將死去親人的遺體吃下肚，如今看來，還真是種驚悚的殯葬文化。

CNN報導，發表在期刊Quaternary Science Reviews的一項研究指出，舊石器時代晚期，約是西元前11,000年至17,000年，西歐的馬格德林（Magdalenian）文化，就有食人傳統。

研究人員是從倫敦自然史博物館（National History Museum）的文獻中，確認了59處有人類遺骸的馬格德林遺址，主要位在法國，也有部分散布在德國、西班牙、俄羅斯、英國、比利時、波蘭、捷克、葡萄牙。

在這些遺跡中，25處得以解讀喪葬行為，其中15處發現了人類遺體被咀嚼、頭骨被刀切、從骨頭取出骨髓的痕跡，顯見存在食人文化。在部分案例中，人類屍骨甚至與動物「摻雜在一起」。

研究指，北歐、西歐這類處理遺體的儀式頻繁出現，意味在馬格德林人的時代，這是一種殯葬習俗，而非為了「補充營養」。自然史博物館古人類學家、研究作者之一的Silvia Bello表示，由此可見，馬格德林人處理死者的方式，並非下葬，而是食之。

研究人員也透過遺傳系譜學，辨識了這段期間歐洲地區的人類兩大先祖，一支是馬格德林文化，一支是後格拉維特（Epigravettian）文化。前者傾向吃下亡者，後者則會將死者埋葬。隨著後格拉維特人往馬格德林人居住地區遷徙，食人習俗就漸漸由下葬所取代。