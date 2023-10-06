告五人「未公開影像」首度曝光！「神秘文青藍」限時打卡點 10/7-10/9降落台南新天地

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）為了讓民眾認識HPV，並遠離相關癌症，台灣家庭醫學醫學會自10月7日至9日在台南新天地小西門廣場設置為期3天的「神秘文青藍」限定打卡點，活動現場也將首度曝光HPV衛教大使告五人的「未公開影像」，為活動增添神秘感。

為期3天的「神秘文青藍」限定打卡點，以行動貨櫃形式，降落台南小西門！正在進行新世界巡演的台灣新生代天團－「告五人」，今年受到台灣家庭醫學醫學會的邀請，首次擔任HPV衛教大使，推出衛教主題曲《又到天黑－晨曦版》，用音樂鼓勵民眾及早預防HPV，掌握自己的美好未來。

隨著MV釋出，台灣家庭醫學醫學會於雙十連假期間，以時下流行的文青藍作為主色，以冷色調搭配秋天微涼季節，打造出「神秘文青藍」限定打卡點，期待給大家最「BLUE」的雙十連假，民眾來到互動區能夠親身體驗迷思破除，還能跟著告五人了解「HPV 8成與你有關」的重要觀念。

展區內則設有互動裝置，鼓勵民眾思考如何做出對的選擇，掌握美好未來，現場除了有豐富活動及好禮，活動最後還可以挑選自己喜歡的專屬明信片寄出「給未來的你」，寫下祝福給自己、親友或伴侶，投入現場郵筒，一個月後將由我們幫你傳遞祝福。

活動時間：10/7（六）- 10/9（一）11:00 – 21:30，免費入場及參與

活動地點：台南新天地 小西門廣場（台南市中西區 西門路一段658-1號）

更多HPV衛教資訊請參考【HPV衛教友善診所】。