台北白晝之夜交管一次看！YouBike暫停服務　公車不停國父紀念館、市政府站

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)因應白晝之夜人潮，信義區交通管制措施將從10月7日中午12時開始，至10月8日上午9時結束。

白晝之夜將於10月7日晚間6時登場，北市府祭出道路交通管制、調動公車班次、取消部分YouBike站點盼緩解人潮。捷運將加開班次延長營業時間。

管制期間將封閉市府路（松高路至松壽路段雙向）、新仁愛路（市府路至逸仙路段雙向）、仁愛路4段快車道及北側慢車道（逸仙路至光復南路段）、逸仙路（松高路至仁愛路段雙向）、1號道路（松壽路至仁愛路段），禁止車輛通行，其中仁愛路4段的南側慢車道（光復南路至1號道路段，西往東）維持通行，車輛可由仁愛光復路南路口駛入，行駛至基隆路僅開放右轉，禁止直行新仁愛路或左轉逸仙路。

因應管制措施，忠孝東路四段東往西方向開放左轉光復南路。

公車取消站位包含：國父紀念館、市政府（市府）（雙向）、市議會、仁愛光復路口（向西）等，於交管時間將取消停靠，公車調整路線表詳如附件；機動加密行駛的路線包含：承德幹線、基隆路幹線、仁愛幹線、信義幹線、忠孝幹線等行經活動場地周圍的公車班次。

周邊的機車停車格位也將禁止停放，包括仁愛路（逸仙路至光復南路段）北側機車格位、逸仙路（松高路至仁愛路段）機車格位、市府路（松高路至松壽路）限時停車機車格位、忠孝東路4段（忠孝東路4段329號至光復南路）北側機車格位。

暫停服務的YouBike 2.0 站點包括，10月7日12時至10月8日9時：市府松高路口、市府松壽路口、仁愛逸仙路口、市民廣場等於暫停服務；10月7日18時至10月8日9時：仁愛路4段496巷口YouBike站點。

主辦單位呼籲，參加台北白晝之夜的民眾儘量搭乘大眾交通工具，其中台北捷運部分路線區間於10月8日凌晨0時至3時單向延長營運，行駛至台北車站，班距原則約20分鐘，並視活動當日實際搭車人潮機動調整班距。

延長營運之路線計有兩條：1.板南線（藍線）：市政府站往台北車站單向載客，市政府站、國父紀念館站可上下車，其餘車站只出不進。2.淡水信義線（紅線）：台北101/ 世貿站往台北車站單向載客，台北101/世貿站可上下車，其餘車站只出不進。