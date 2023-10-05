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翠玉白菜南漂！台灣故宮與南美館簽訂合作　「國寶出遊去」規模之最

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/05 20:26
國立故宮博物院與台南市美術館推特展。（圖/故宮提供）

國立故宮博物院與台南市美術館推特展。（圖/故宮提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國立故宮博物院與台南市美術館今（5）日舉行合作簽約記者會，由故宮蕭宗煌院長、南美館林秋芳館長代表簽約，共同宣布12月16日至明年3月10日，將於南美館2館合作推出「千載南逢—故宮國寶佇台南」特展，展出故宮〈清 翠玉白菜〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉等15件人氣國寶，搭配〈清 院本清明上河圖〉長卷動畫、「富春印象」沉浸式劇場等數位作品。

故宮蕭宗煌院長表示，在行政院核定「新故宮計畫」的支持下，推動「故宮國寶出遊去」專案，以開放多元、友善共融精神，將故宮典藏分享至地方館所展出，這次故宮與南美館攜手合作，是「國寶出遊去」最大規模的一次，締造階段性的里程碑。

台南市美術館館長林秋芳表示，南美館的參觀民眾有近六成民眾都是年輕人，透過這次的展示，可以讓更多新世代的民眾有接近國寶的機會。無論古代、近代或現代，文化的養份並不受到時間限制，過去南美館的經營策略多定位在展示及收藏近現代與當代藝術的典藏與策展，相信透過故宮珍寶與數位科技間的融合與激盪，不僅能讓觀展民眾有嶄新體驗，也能夠為南美館及台灣各博物館的策展視角，產生正面且深遠的影響。

千載南逢—故宮國寶佇台南

時間：2023/12/16～2024/03/10
地點：台南市美術館2館展覽室A～D
國立故宮博物院
台南市美術館

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2022/06/25 16:04

更新時間 : 2023-10-05 22:24 GMT+08:00

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