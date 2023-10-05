馬祖國際藝術島從老酒文化出發　台灣餐飲工作者打造島嶼風味

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 第二屆馬祖國際藝術島自即日起展至11月12日。

馬祖國際藝術島以「生紅過夏」為題，從老酒文化出發，透過不同的飲食創作，帶給大眾更多進入馬祖文化的體驗路徑，包含《味蕾實驗室：島嶼味覺》、《島嶼生息－島嶼時光》及異業合作的臺虎精釀，均在這次的馬祖國際藝術島有不同面向的呈現。

《味蕾實驗室》計畫共同策展人王詩鈺分享，秋天是島嶼食材豐盛的季節，加上馬祖特有的老酒釀也在入秋後開罈，因此本次計畫邀請多組專業餐飲工作者，包含世界麵包冠軍陳耀訓、Solo Pasta王嘉平主廚、飲食作家蔡珠兒、飲食作家盧怡安、葡萄酒作家林裕森、法餐主廚侯鐘涵、三玉號創辦人蘇立中、以及米其林綠星餐廳Embers登島扮演酵母的角色，與島上店家、馬祖媳婦、返鄉青年、風土工作者一起創作。王詩鈺現場也帶來了馬媳秋蔬泡菜、一口老酒麵線和馬祖野香茶，邀請大家品嚐，屬於島嶼的獨特風味。

《島嶼生息》策展團隊台電公共藝術侯力瑋課長分享，本次計畫以《島嶼時光》為題，希望以光引路，從視覺、聽覺和味覺去探索馬祖的過去及未來生活樣貌。而在〈歲月的滋味：發酵之外〉的作品中，特別與「之外工作室」宗大筠合作，從《連江誌》開始搜羅文本，透過實地訪查、品味，展現了屬於馬祖的古老宴席菜餚，更跨界與菓實日、在欉紅、SC Lab攜手合作，以馬祖物產及食材為基底，打造六款色香味俱全的伴手禮。

臺虎精釀透過限定版設計的「嗨啤」參與藝術島，以向登島的人們打招呼的《嗨，馬祖》為概念，透過生紅過夏的主視覺色系及馬祖的四鄉五島輪廓，設計出四款不同的限定罐身，成為島上詢問度最高、收藏度最高的藝術島商品。