10家台灣業者參加南韓國際連鎖加盟展　主打美食進攻韓市場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）韓國規模最大的國際連鎖加盟展（IFS）今天起在首爾舉行3天展覽，台灣以鬍鬚張、鮮芋仙、八月堂等台灣美食為大宗，將韓國旅客最愛的台灣美食帶進當地市場。

據韓國連鎖加盟產業公協會資料，這項加盟展以每年新增500家品牌及3萬家加盟店的速度持續成長，顯見韓國連鎖品牌市場需求旺盛。

根據中央社，經濟部商業司這次邀集10家台灣業者，包括鬍鬚張、鮮芋仙、八月堂、太陽先生、御私藏、NUTTEA堅果奶茶、冰封仙果、焦糖風串燒等美食品牌，以及YAS鞋類洗護中心、北之特樂銀等生活服務品牌，組成「台灣連鎖品牌館」。

承辦台灣品牌海外推廣業務的中國生產力中心協理邱婕欣表示，這次除了年輕人很喜歡的西式甜點八月堂、傳統美食第一品牌鬍鬚張、鮮芋仙外，也邀請到生活服務與瞄準銀髮商機的業者，希望讓韓國當地業者、消費者更多元認識台灣連鎖產業。

八月堂國際加盟事業部總監蔣慶樺說，之前就曾收到很多訊息，希望八月堂能來韓國開店，剛好藉這次機會尋找門市、通路合作夥伴，開幕首日就接觸到許多當地咖啡廳或連鎖超商、食品貿易業者，對八月堂產品相當有興趣。

鬍鬚張執行董事許素珍也對韓國市場相當有信心，表示去過門市的韓國朋友都相當喜歡，也希望藉由與各國夥伴合作，將台灣的國飯代表滷肉飯及鬍鬚張品牌推廣到全世界，「就像麥當勞漢堡一樣」，代表台灣走向國際。

甜品品牌鮮芋仙已在澳洲、美加、中國、日本等地開展800多家分店。休閒國聯集團海外事業處總監郭珮如表示，若有合適合作夥伴，未來也會配合市調研發更多符合當地口味的產品與季節性產品，推展韓國門市、通路商機。