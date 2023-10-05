【攻略】台灣設計展首次新北登場　主展區坐落鶯歌AI虛擬人物描繪理想生活

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台灣設計展首次於新北市登場，主展場坐落鶯歌，以「Ｏ起來」為主題在這個全台灣人口最多的城市展出超過百位設計師作品，將於明（6）日正式展開。

設計展21年來首次在新北市舉辦，以環狀城市意象發想年度主題「〇起來」（圈起來），喊話設計圈的朋友們！5大展區包含主展區、衛星展區、品味漫遊、設計響應、城市再造分布29個行政區，以鶯歌區新落成的新北市美術館為核心地標，該館籌備逾20年，由建築大師姚仁喜操刀，以「蘆葦叢中的現代美術館」為主軸，占地9.8公頃，外觀由超過3,166根、直徑20公分圓柱狀鋁管組成，內層使用陶管達到節能減碳效果。

新北市美術館

A1 自然〇 - 新北山河陣

新北山河陣作為首個展館，以氣勢恢弘的大型藝術裝置，結合文物採集與互動體驗，展現環繞新北的自然地理多樣性及其滋養的設計城市能量。高聳的立體裝置在展場中再現新北市壯闊的山河，將帶給觀眾大地式的感官體驗。在偶然設計與吾然文化共同策劃下，邀請觀眾化身探險家，前來探尋新北有機生成的多元文化與生活風格。

A2 共生〇 - 異他方

新北除了壯闊山河，由各地移居而來的多元族群與生活脈絡，交織出一座「多樣共融的城市」。由工二建築攜手星濱山共創工作室，特別邀請多位「新北帶路人」，展現各自不同的文化背景、生活方式、飲食與價值觀，訴說異鄉成為故鄉、故鄉成為他方的故事，如何共同匯流成為新北的生命經驗。

A3 製造〇 - @®©

新北市在過去的50年從傳統製造業到高科技產業的轉型，成為台灣的產業重鎮之一。隨著產業全球化與智慧製造的興起，在新北依舊有著一群黑手，日日夜夜地賣力的工作著。由新北三重的青沐和東海醫院設計工作室策劃，以「造物革新」的概念貫穿，除了讓觀眾見識新北市飽滿的創造者能量，也一同來思考：什麼是未來的新北製造？

A4 生活〇 - 透新北

人是圓心，空間是半徑，「透」作為本展的畫筆，勾勒出新北在地生活的想像面積；人們以同心圓的方式，不斷地往外擴展或往內沉澱。生活〇由樸實創意和中間研究室共同策劃，用「透」字貫穿新北、穿透各種原廠設定，遇見為生活帶來想像的產業之秀，在各式配方裡透見對生活的想望。

A5 循環〇 - 福爾摩沙O號

「地球如一艘孤獨的太空船，無論是資源或污染，皆沒有無限的儲存庫；人類必須找到在此循環生態系統中的定位，讓物質再生產與利用。」Plan b以此概念打造福爾摩沙〇號，在太空艙中創造「循環設計」生態系統，為乘客領航永續發展的各種可能航線。

A6 前衛〇 - 破力

由新媒體藝術團隊叁式策展，聚焦當代新北，探究這個城市基於地理、歷史與人文特性所生長出的自由與破格精神。展場透過不同故事呈現破力的多元樣態，開啟觀眾思考對於自身「破力 / 破例 / 魄力」的想像，以及在生活中實踐的可能。

A7 新潮〇 - Life in circle

由無氏製作領軍一群年輕的創作團隊，從新北青年的生活切片、路徑取樣出發，將在地田調與採集轉化爲六種新北青年樣貌，特別邀請電影美術團隊打造六位青年的房間，並由嘻哈龍虎門擔任音樂統籌，找來多位居住在新北的藝人Neil YEN、李紅 REDLEE、百合花、林潔心、春艷、曾稔文、雷擎，為青年量身製作歌曲，同時建立各自的IG帳號，擁有者是虛擬人物，頭貼由AI生成，生活切片則由追蹤人數、打卡地點等元素組成。此外，戶外將以貨卡乘載八種「理想在現地」的自我展演，描繪新北青年理想中的日子。

A8 美味〇 - Food in Circle

新北的地貌就像是一圈飽滿的甜甜圈，山海城依傍著河流匯集為集合點，本展區由青石創意行銷精心策劃，以食為軸，把新北的山野味、海鮮味、陸風土圈在一起！「美味Ｏ」將以流動宴席作為主題，開設六間新北在地老店新生食堂，並邀集多達90個餐飲品牌，連續三個週末開張假日美味市集，為食客們開展一趟趟舌尖和味蕾的旅行。

A9 光影〇 - Echooo

知名動態設計團隊Bito主導，將新北市美術館建築外牆轉化為充滿旋律的光影畫布，多元文化色彩彼此交織成為各式圖騰，戶外草地還設有可觸碰互動裝置，透過現場觀眾的互動與共創，讓每一次的光影演出都是獨特。每日天色漸暗時，邀請大家走出戶外，親自感受沈浸感滿滿的互動聲光展演。

A10 選物〇 - Goods To Go

由擅長選物的未來式有限公司，用心蒐羅具新北特色的物件與風土好食，並透過品牌合作與主題整合，開發兼具設計感與話題性的周邊商品，讓設計展中獲得的美好生活體驗，以選物的形式帶回家。

鶯歌陶瓷博物館

A11 行動〇 - Project 365 新北前進中

「你的心聲我們都聽見了！」新北市在設計展前365天，提前啟動Project 365計畫，巡迴各地蒐集在地需求與心聲，發現議題、理解原因，再用設計思考尋找解方，提出可延續使用的原型(Prototype)，讓擁有相同難題的城市能共享成果。這是一個既能看到地方深入故事，又能聽見在地聲音的獨特展覽；這是一個城市文化實驗與社會設計導入政策的來回對話，也是一個進行中的行動。「新北前進中」邀請觀眾加入政府、設計團隊、民間三方的共創循環，一起形塑城市未來的美好願景。

鶯歌區同慶市民活動中心

A12 產地〇 - 接力，棒！

接力是場團體賽，要多人合作才能完成！台灣各地方的特色產業，紛紛面臨接棒傳承，在轉型過程中面臨不少挑戰。由台灣設計研究院發起的「T22設計振興地方產業計畫」，企圖以設計力協助在地產業重振活力並找尋新出路！首站選擇台灣陶瓷產業重鎮「鶯歌」，透過獨到方式成功協助鶯歌陶瓷重新打響名號；接續前進北投溫泉與小農產地、花蓮石材產地，不間斷地輸出設計力。產地〇由知名品牌設計顧問ADC STUDIO聯手建築策展團隊草原市務所，於鶯歌陶瓷老街旁打造室內接力賽場，邀請觀眾進入賽道，感受產業轉型、接棒的重重挑戰，以及達標後的光榮感！

新太源藝術工坊

A13 鶯歌〇 - 產地開放日 台日工藝現場

由鶯歌在地品牌繼承者們組成的新北市陶次瓦代代合作會，二度舉辦「鶯歌產地開放市」，號召在地陶瓷工廠與品牌，共同推出工廠見學、老街限定店、貳拾選物、鶯歌桌宴、體驗工作坊等多元活動，帶領參與者深入陶瓷產地，好好認識這個與陶瓷產業共生發展的城市。首次企劃「台日工藝現場」，力邀台灣與日本陶藝職人同台競技，秀出專業技術，觀眾將能現場感受釉藥、成型修整、雕刻、浸釉、彩繪、貼花等陶瓷工藝的迷人技藝。鶯歌桌宴選用全鶯歌製食器，盛裝新北在地美味，於老街陶館騎樓上桌。

鶯歌國民運動中心

A14 未來〇 - 共好 Let's go！

你知道嗎？地球上目前有過半人口居住在各大城市，在氣候變遷、高齡化、少子女化、科技快速進步等種種變化下，人類的生存變得更具挑戰，城市的治理也更加複雜。作為全台灣人口最多的大城，新北市可說是台灣整體發展的縮影。由築點設計策展，善用鶯歌國民運動中心現地的環型空間結構，透過劇場式帶節奏感的影音鋪陳，藉由多個案例引導觀眾認識，新北市如何務實地回應自身條件並透過公民合作，培養城市韌性回應的能力。在未來城市裡，不分年齡、性別、角色，每個生命都是城市的主人，在更多的溝通與理解下，才能互相成就，創造共好的未來。

2023台灣設計展在新北

日期：10月6日(五)至10月22日(日)

時間：平日11:00至20:00，假日11:00至21:00 (10月22日最後一日展至18:00)

主展區：新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊

衛星展區：新北市府一樓大廳、新北捷運環狀線

品味漫遊、設計響應、城市再造：新北29行政區