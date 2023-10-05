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搭郵輪比住養老院便宜？澳洲退休夫婦訂51趟遊程 海上度餘生

對安森夫婦而言，下船是為了再上船，餘生就要享受海海人生。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/05 17:19
（圖／Unsplash_Alonso Reyes）

（圖／Unsplash_Alonso Reyes）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）有人一輩子沒機會搭一次郵輪，有人卻決定將下半輩子都花在搭郵輪。澳洲一對退休夫婦，迷上搭船環遊世界，一口氣訂了51趟遊程，原因竟是，郵輪生活比安養院還省錢。

My Modern Met 報導，馬帝安森（Marty Ansen）與妻子潔思安森（Jess Ansen）對海上旅遊的熱愛已有40年，至今花了500天航行全世界。但這並不是終點。

這對夫婦發現，養老院費用比郵輪旅行還貴，既如此，不如歸去（大海）。馬帝表示，在新冠肺炎（COVID-19）趨緩後，他們立刻重拾郵輪假期。「有多少訂多少」，他對代辦人員說。於是，下船再登船，旅遊即生活。

COVID禁令一解，安森夫婦便於2022年6月搭上了美國公主遊輪（Princess Cruises）的珊瑚公主號（Coral Princess），近日在雪梨泊港補給，準備航向夏威夷。此趟結束後，會立刻換乘皇冠公主號（Crown Princess），世界任我行。

對馬帝與潔思而言，船上生活一應俱全，美食休閒娛樂應有盡有，實在沒有下船的理由。或許有人會懼怕長時間「困在」船上，而夫婦倆預防幽閉煩躁症（cabin fever）的方式，就是日間從事各項活動，夜間才回到艙內休息。馬帝會去甲板從事各類運動，潔思則愛玩賓果。

郵輪假期，好不愜意，遠離家人也是一種自在。馬帝表示，家人都忙，但偶爾停靠特定地點時，也會相約團聚。

經典電影《海上鋼琴師》（The Legend of 1900）講述的是，在客輪上出生，一生沒有下過船的傳奇天才鋼琴家。對安森夫婦而言，他們沒有主角的糾結矛盾複雜心理，下船是為了再上船，餘生就要享受海海人生。
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