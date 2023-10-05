2023白晝之夜10/7登場 北捷藍、紅線「部分站」延長營運至凌晨3時。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市年度藝文盛事「2023台北白晝之夜」將於10月7日18時跨夜隆重登場，為配合活動時間，市政府站、台北101/世貿站往台北車站方向列車，將以單向載客方式延長營運至8日凌晨3時。

2023台北白晝之夜在信義區「國父紀念館」、「台北市議會」與「台北市政府」三大場館與周邊場域展開，以「起義吧！」作為主題，藉由「＃藝術行動代號3、6、9＋」為號召，以3大場館、6大主題，精選出9大亮點作品，集結25件跨媒材藝術裝置作品，超過35場演出節目。

台北捷運表示，為加強疏運參加白晝之夜活動民眾，板南線及淡水信義線當晚在末班車過後，市政府站、台北101/世貿站往台北車站方向列車，將以單向載客方式延長營運至8日凌晨3時，延長營運期間的班距約為20分鐘，並依人潮狀況機動加開班次。

至於市政府站、國父紀念館站及台北101/世貿站均可上、下車，沿途其他各站僅可下車出站，不可進站搭車，請大家多加留意及配合。

此外，活動鄰近捷運國父紀念館站、市政府站及台北101/世貿站，屆時，台北捷運亦將於該3站加強人潮管制及動線引導，歡迎大家多加搭乘捷運抵達會場。

活動詳情及相關訊息，歡迎到「2023臺北白晝之夜」官方網站，或臉書粉絲專頁查詢。