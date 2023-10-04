國際肯定新北有機農業　全臺唯一獲IFOAM Asia感謝狀

新北市政府長年致力於有機農業發展，同時接軌國際， 國際有機農業聯盟亞洲分會(IFOAM Asia)為感謝新北市政府長期致力於有機農業發展，IFOAM Asia特頒發感謝狀，感謝新北市府積極合作推動有機農業， 為全臺唯一獲此殊榮的地方政府，於今(4)日在市政會議由農業局 長李玟及青農蔡旭志共同將此優異成果獻給市府。

本次獻獎的感謝狀是農業局於6月參加菲律賓所主辦第6屆「 亞洲有機大會」時，由IFOAM Asia主席Mathew John及亞洲有機農業地方政府促進會(ALGOA)主席Rom mel Arnado共同頒發予新北市政府代表。感謝狀頒發給受IFOA M Asia及ALGOA認定對有機農業發展有卓越貢獻的地方政府或 是個人，新北市政府是臺灣唯一獲此殊榮的地方政府， 成果備受國際肯定。能有此成果， 也歸功於新北許許多多傑出的有機農友。 其中青農蔡旭志兼具毅力及創意， 新北市政府協助於其農場設立智慧農業系統， 以感測系統掌握田間溫度、濕度等作物生長因子， 並輔以自動化澆灌。蔡旭志經營有機茶園有成，也受邀至第6屆「 亞洲有機大會」分享智慧農業系統的應用方式及成果， 獲各國代表廣大迴響，讓世界看見新北。

新北市加入IFOAM Asia，積極參與國際有機農業事務，主辦「亞洲有機青年論壇」 、「學校營養午餐與公共採購論壇」， 讓新北市有機農業政策被國際看見，也讓與會的青農、 農業工作者有機會接觸到世界各地不同的農情。除拓展國際交流外， 新北市也持續做實基本功，像是成立全國首創的「 食安智慧監控中心」保障食安，以希望市集、小農鮮鋪及線上平台「 美味農業得來速」等政策推動有機友善農業，近年更積極推動「 新北農業健康市/式」概念，從個人、心靈、環境及永續農業4層次 給予市民健康，並推動一系列永續農業政策包括有機友善農業、 山海造林、生態環境復育、農業創生等等。

新北市副市長劉和然表示，市府積極透過聯合國永續發展目標( SDGs)接軌國際，永續農業在其中扮演不可或缺的角色， 近期結合國際公衛理念—全健康，推動多項永續農業計畫有成， 透過與國際組織合作，可將新北市有機農業帶到世界， 與國際有機農業先進的交流， 更有助於新北以國外推行經驗作為參考精進相關政策。 此次獲國際組織肯定，市府除將榮耀與市民分享外， 也會持續精益求精，讓新北成為與國際連線的永續城市。

新北市政府全臺唯一獲IFOAM Asia感謝狀，今(4)日在市政會議由農業局長李玟(左二)及青農蔡旭志(左三)與新北市副市長劉和然(右三)分享榮耀。（新北市政府農業局提供）