國際肯定新北有機農業　全臺唯一獲IFOAM Asia感謝狀

新北市政府長年致力於有機農業發展，同時接軌國際，國際有機農業聯盟亞洲分會(IFOAM Asia)為感謝新北市政府長期致力於有機農業發展，IFOAM Asia特頒發感謝狀，感謝新北市府積極合作推動有機農業，為全臺唯一獲此殊榮的地方政府，於今(4)日在市政會議由農業局長李玟及青農蔡旭志共同將此優異成果獻給市府。
本次獻獎的感謝狀是農業局於6月參加菲律賓所主辦第6屆「亞洲有機大會」時，由IFOAM Asia主席Mathew John及亞洲有機農業地方政府促進會(ALGOA)主席Rommel Arnado共同頒發予新北市政府代表。感謝狀頒發給受IFOAM Asia及ALGOA認定對有機農業發展有卓越貢獻的地方政府或是個人，新北市政府是臺灣唯一獲此殊榮的地方政府，成果備受國際肯定。能有此成果，也歸功於新北許許多多傑出的有機農友。其中青農蔡旭志兼具毅力及創意，新北市政府協助於其農場設立智慧農業系統，以感測系統掌握田間溫度、濕度等作物生長因子，並輔以自動化澆灌。蔡旭志經營有機茶園有成，也受邀至第6屆「亞洲有機大會」分享智慧農業系統的應用方式及成果，獲各國代表廣大迴響，讓世界看見新北。
新北市加入IFOAM Asia，積極參與國際有機農業事務，主辦「亞洲有機青年論壇」、「學校營養午餐與公共採購論壇」，讓新北市有機農業政策被國際看見，也讓與會的青農、農業工作者有機會接觸到世界各地不同的農情。除拓展國際交流外，新北市也持續做實基本功，像是成立全國首創的「食安智慧監控中心」保障食安，以希望市集、小農鮮鋪及線上平台「美味農業得來速」等政策推動有機友善農業，近年更積極推動「新北農業健康市/式」概念，從個人、心靈、環境及永續農業4層次給予市民健康，並推動一系列永續農業政策包括有機友善農業、山海造林、生態環境復育、農業創生等等。
新北市副市長劉和然表示，市府積極透過聯合國永續發展目標(SDGs)接軌國際，永續農業在其中扮演不可或缺的角色，近期結合國際公衛理念—全健康，推動多項永續農業計畫有成，透過與國際組織合作，可將新北市有機農業帶到世界，與國際有機農業先進的交流，更有助於新北以國外推行經驗作為參考精進相關政策。此次獲國際組織肯定，市府除將榮耀與市民分享外，也會持續精益求精，讓新北成為與國際連線的永續城市。
新北市政府全臺唯一獲IFOAM Asia感謝狀，今(4)日在市政會議由農業局長李玟(左二)及青農蔡旭志(左三)與新北市副市長劉和然(右三)分享榮耀。（新北市政府農業局提供）