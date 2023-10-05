【台灣2024大選】柯文哲稱民調若輸國民黨幫找副手　游盈隆：柯權術爐火純青

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）「藍白合」持續僵持無解，民眾黨總統參選人柯文哲先是拋出「比民調，輸的退選」震撼彈，如今進一步表示，民調高的當正的，輸的推舉副手，柯表態若國民黨勝，會推薦適當人選。

柯文哲出招

「藍白合」喬不攏，日前傳出中廣董事長趙少康放話，稱國民黨參選人侯友宜「一不比民調，二不當副手」，讓柯大怒這是「哪門子合作」，民眾黨在中秋節亮底牌，以「比民調，輸的退選」回擊。

如今人在美國訪問的柯文哲再度說明主張，稱同意在野整合出一組勝率最高的「藍白合」，基於公平公開的比賽規則，他主張民調高的一方當正的，輸的一方可以推薦副手人選。

至於如果民調由國民黨勝出，柯文哲是否願意當副手，對此他僅表態，會推薦適當人選給國民黨。現在就看國民黨怎麼接招。

聲量排名

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統9月27日至10月3日調查結果顯示，所有總統參選人中，總聲量最高的為柯文哲、第二名為賴清德、第三名是侯友宜、第四名則是郭台銘。

柯文哲聲量高點出現在9月28日，分別為演講稱「女生不見得會投給帥哥，男生很容易投給美女」、對國民黨「一不比民調，二不當副手」大罵「去死吧」；賴清德聲量高點為9月27日，盼習近平吃蝦仁飯、珍奶，國台辦回「別自討沒趣」、回應Linbay好油自導自演。

侯友宜聲量最高點出現在9月27日，針對雞蛋爭議連環爆，侯友宜承諾，上任後一定會嚴格把關食安、追真相；郭台銘，聲量最高點出現在9月27日，為9月27日臉書發文催連署。

游盈隆：柯P權術爐火純青

台灣民意基金會董事長游盈隆9月30日曾在臉書上分析，柯文哲倡議「藍白要合，比民調，輸的退選」有夠狠，但狠的漂亮。

游盈隆指出，柯文哲自今年６月以來，排除網路民調不談，多數民調皆顯示柯侯之間，他穩定領先。因此，當他聽到藍營提出「一不比民調，二不當副手」時，差點抓狂才講「去死吧！」，不必再談了。

然而游盈隆分析，柯文哲9月29日在「中華戰略學會」一項活動中，竟公開宣示「放心好了，最後一定會合的」，現場滿滿退將的場合，據說拍手叫好聲不絕於耳。曾幾何時，柯P權術已經練到爐火純青的境界，大肆收買深藍人心，狠狠地將了國民黨一軍。

游盈隆表示，雙方交手到這個地步，各自都提出了己方最大的目標和利益，沒有任何交集。接下來，如果要進一步談，就必須妥協，各自讓步。例如，侯友宜同意民調決定，而柯文哲不堅持輸的退選等等。

游盈隆強調，未來一個月，是在野勢力能否完成整合的最重要階段，事實上，也是最後的階段。從目前各種跡象看來，藍白要合是困難重重。國民黨領導階層所思所想不出2004「國親合」模式，連戰當正的，宋楚瑜當副的，形成「連宋配」；20年後，滄海已化作桑田，侯友宜民意支持度明顯落後柯文哲，但國民黨中央想的還是ㄧ樣，堅持侯友宜當正的，「民國合」、「柯侯配」可能性完全不被考慮。

游盈隆點出，國民黨今天最大的問題，正是「不知今夕何夕」。他表示，藍白合不合，其實是ㄧ個高難度的政黨結盟工程，牽涉到各方勢力的整合，共同理念的打造，及實際利益的分配，相當複雜且費時。在野黨領袖早該出國去結盟政治最發達的歐洲取經，尤其法國、德國、瑞士等等，現在為時已晚，只能土法煉鋼了。