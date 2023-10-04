MOD轉播杭州亞運創收視高峰　中華隊棒球完封南韓超吸睛

杭州亞運賽事如火如荼，中華電信13個頻道直播最多、 最精彩的亞運賽事，開賽以來Hami Video同時收視人數成長為亞運開播時的6倍，10/ 2晚間棒球小組賽，中華隊以4:0完封勝南韓，最後打席「 火球男」劉致榮飆出再見三振，更讓當天收視流量竄升、 寫下本屆亞運MOD最高收視紀錄！MOD熱點回看點擊前五名分別是李智凱鞍馬完美演出及最終確認奪金、 王冠閎游出史上首面蝶式銀牌以及柔道楊勇緯、連珍羚勇奪雙金牌， 總點擊次數相較上週大幅攀升7.7倍， 中華隊好手連連締造佳績，助攻MOD、Hami Video收視流量節節高升！

中華電信Hami Video網路獨家免費電競頻道，流量最高峰落在9/29《 英雄聯盟》台灣對上南韓決賽， 同時收視人數與聊天室即時留言數雙雙創下新高。此外， 獨家綜覽畫面持續受到MOD客戶青睞， 不僅觀看停留時間長度較單一體育頻道超過50%， 杭州亞運專區接觸次數也較上週再成長3.5倍， 中華隊後續精彩賽事包括：羽球戴資穎、周天成、 李洋及王齊麟即日起陸續出賽、棒球10/5進入超級循環賽、 10/7金牌戰，奪牌重點項目射箭、 軟式網球及首度列入競賽項目的霹靂舞亦是一大看點， 歡迎國人持續鎖定中華電信MOD、Hami Video、聲援中華隊力拼獎牌。

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