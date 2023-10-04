Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

MOD轉播杭州亞運創收視高峰　中華隊棒球完封南韓超吸睛

熱點回看總點擊次數攀升7.7倍Hami Video同時收視人數成長6倍

By 台灣英文新聞
2023/10/04 17:03
中華電信提供

中華電信提供

杭州亞運賽事如火如荼，中華電信13個頻道直播最多、最精彩的亞運賽事，開賽以來Hami Video同時收視人數成長為亞運開播時的6倍，10/2晚間棒球小組賽，中華隊以4:0完封勝南韓，最後打席「火球男」劉致榮飆出再見三振，更讓當天收視流量竄升、寫下本屆亞運MOD最高收視紀錄！MOD熱點回看點擊前五名分別是李智凱鞍馬完美演出及最終確認奪金、王冠閎游出史上首面蝶式銀牌以及柔道楊勇緯、連珍羚勇奪雙金牌，總點擊次數相較上週大幅攀升7.7倍，中華隊好手連連締造佳績，助攻MOD、Hami Video收視流量節節高升！

中華電信Hami Video網路獨家免費電競頻道，流量最高峰落在9/29《英雄聯盟》台灣對上南韓決賽，同時收視人數與聊天室即時留言數雙雙創下新高。此外，獨家綜覽畫面持續受到MOD客戶青睞，不僅觀看停留時間長度較單一體育頻道超過50%，杭州亞運專區接觸次數也較上週再成長3.5倍，中華隊後續精彩賽事包括：羽球戴資穎、周天成、李洋及王齊麟即日起陸續出賽、棒球10/5進入超級循環賽、10/7金牌戰，奪牌重點項目射箭、軟式網球及首度列入競賽項目的霹靂舞亦是一大看點，歡迎國人持續鎖定中華電信MOD、Hami Video、聲援中華隊力拼獎牌。

把握最後期限優惠，10/8前網路訂閱Hami Video「亞運加油包」單館優惠價只要299元；至中華電信Hami Video (WEB/ APP)會員專區，輸入免費序號「hami2023」，完成兌換即可免費體驗Hami Video影劇館+及C@T網紅館雙館7天服務(不包含單次付費影片)，看亞運還可免費收看強檔影劇、熱門網紅節目。10/13前新申裝MOD+自選餐(全選)+影劇館+，符合資格最高再享加碼贈600點Hami Point；10/13前於中華電信網路門市新申請「MOD家速方案2.0」，符合新租HiNet光世代300M(含)以上速率+新MOD搭配指定餐包，最高加碼再贈Hami Point 1,800點。

Hami Video > 杭州亞運

MOD首頁> 杭州亞運

更新時間 : 2023-10-05 22:22 GMT+08:00

最受歡迎

颱風「小犬」通過台灣•豪雨及陸上強風特報持續　6日高鐵正常行駛、台鐵5日24時前部分停駛
颱風「小犬」通過台灣•豪雨及陸上強風特報持續　6日高鐵正常行駛、台鐵5日24時前部分停駛
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
2023國慶煙火在台中–交通管制、捷運／接駁車、停車資訊一次看
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
公費流感疫苗10/2開打 校園爆「躲打高端潮」？家長記得索取「通知單」補打
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終下葬
遲來的葬禮 意外成為木乃伊 美國「石人威利」128年後終下葬
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
「小犬」開眼增胖 預計2日23時30分發布海警、3日陸警、5日觸陸 中部以南颱風假機率高
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
快訊！台灣友達斥資204億元收購德商BHTC
中颱小犬暴風圈壟罩新竹以南 10/4停班停課一覽
中颱小犬暴風圈壟罩新竹以南 10/4停班停課一覽
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示