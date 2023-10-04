因應國際淨零轉型趨勢　證交所宅在家學習網10月份新增「永續·淨零」專區

證交所建置最適合股市投資人，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。2023年10月份新增「永續·淨零專區」，還有證交所校園金融教育實體講座線上影片觀後心得徵文有獎活動等最新活動公告，更有「如何解讀財務分析報表」宣導影片，內容豐富而多元。

為讓讀者對碳權有基本的認識，也因應證交所致力於推動ESG，宅在家學習網新增「永續·淨零」專區。首先是推出碳權交易的「碳名詞」說明，讓一般民眾能了解什麼是淨零排放、溫室氣體、二氧化碳當量、碳定價、碳權、碳中和等專有名詞。還有公司治理ESG的「上市櫃公司永續發展路徑圖」，規劃全體上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，2029年前完成溫室氣體盤查之查證。

另外，本期「電影院」單元，推出「如何解讀財務分析報表」影片上集，說明財務分析報表是公司或組織用來呈現其財務狀況和績效的重要文件，主要的財務報表通常包括資產負債表、綜合損益表以及現金流量表等，希望透過這支證券投資宣導影片，讓投資大眾能在投資的路上做出明智的財務決策。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。證交所為健全年輕人投資風險觀念，持續於全國大專院校辦理金融教育系列校園講座，將精彩講座內容全程數位化實況錄影，並自即日起至11月25日止，推出校園金融教育實體講座線上影片觀後心得徵文有獎活動，歡迎全國各大專院校學生觀看影片後提供心得分享，就有機會獲得超商禮券。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於「永續·淨零」專區推出臺灣碳權交易所的簡介及上市櫃公司永續發展行動方案說明；「電影院」單元有「如何解讀財務分析報表」影片中集上架；「證夯快訊」部分，有11月11日國父紀念館聰明消費嘉年華園遊會等最即時的活動訊息。

宅在家讓聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網（https://shl.twse.com.tw/）是初入股市投資人學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。