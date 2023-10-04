泰山區公所攜手永佳樂邀長輩看電影　「本日公休」濃濃台灣人情味引共鳴

重陽節將屆，泰山區公所為了讓長輩走進電影院， 重溫年輕約會看電影吃爆米花的況味，特別攜手永佳樂有線電視， 於3日中午邀請泰山區所有里長及240位長輩， 前往林口威秀影城， 一同觀賞甫獲得2023台北電影節最佳女主角的電影「本日公休」 ，更特別的是飾演片中女主角的巨星陸小芬也現身，引起長輩騷動， 競相合影。 陸小芬更大方的接下泰山區長鄭淑敏邀聘公益大使的紅彩帶， 笑言只要地方有任何公益需求，她一定會出席參加。

「本日公休」係由導演傅天余取材於自身母親阿蕊的故事。 阿蕊在台中開設一家男士理髮，終其一生就做好理髮一事， 但透過剪刀與吹風機，卻歷盡人間悲歡離合的故事。 尤其阿蕊堅持要幫已搬到外地的許牙醫剪髮， 卻遭子女嘲笑沒有成本觀念，阿蕊緩緩說出「人生不是這樣計算的… 」。在歷經幾番波折之後，阿蕊終於幫許牙醫理剪最後一次頭髮， 同時藉由阿蕊對瀕臨彌留的許牙醫對話（其實是自言自語）， 帶出父母對子女的期許和驕傲，所有親情盡在不言中， 讓一旁的子女痛哭流涕。

陸小芬40年前演出黃春明「看海的日子」一炮而紅， 此番再飾演阿蕊的故事，演技更爐火純青， 尤其在導演刻意特寫理髮鏡頭中，內心戲與表情細膩含蓄、 絲絲入扣，令在場觀影的長輩更覺共鳴和讚嘆。陸小芬說， 已有20年未再拍戲，這次遇到好劇本、好導演， 以及導演母親真實阿蕊的現身說法，讓她覺得， 大家都是在這塊土地上「呷同樣的水米，有著共同的記憶和情感， 因此要好好疼惜這片土地和人。」

泰山區長鄭淑敏和永佳樂有線電視總經理楊明杰表示， 在重陽節前夕，能夠陪同長輩一起觀影， 看看片中各個角色真摯的演出，有長輩的執著， 有年輕一代的觀念和闖蕩，親情與友情的牽絆，在相互激盪中， 最後又能看見彼此的包容和體恤，非常蘊藉，也讓人動容。