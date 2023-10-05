中華電信打造林口新創園區5G AIoT物聯網實證場域

為打造國際級創業聚落，中華電信升級林口新創園區5G專網環境， 並輔導多家新創團隊，透過良好的5G專網實驗場域， 發揮高度敏捷之5G應用開發優勢， 進而精準掌握市場技術發展趨勢。於林口新創園區，運用3. 5GHz及28GHz頻段佈建5G商頻訊號， 本次響應政府專頻專網政策，引進國產5G微型基地台， 於園區內新增架設室內5G n79微型基地台，並搭配實驗場域需求， 提供新創應用驗證與技術輔導的資源，協助5G新創團隊於實驗場域 進行技術改善，並於各種企業場域應用發揮5G產業示範作用， 以及發展對應的商業模式。

中華電信此次協助新創團隊將應用導入5G實證場域， 加速新創應用孵化，替國內5G創新應用挹注無限可能。 中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示， 我們願意成為新創應用研發廠商的強力助攻夥伴， 運用自身技術的優勢，提供優質的5G專網開發環境， 讓新創團隊驗證服務穩定性，帶動應用服務落地商轉，提升5G垂直 整合解決方案國際能見度及競爭力。

這次更結盟多家新創團隊5G解決方案，於大型展演中心規劃5G營 運管理實證情境，運用大廳與售票處空間，架設5G n79微型基地台，導入服務型機器人接待往來展演中心的遊客。 除此，藉由提供高度客製化且具新穎性之智慧導覽應用， 提升展演中心聲量與知名度； 本次合作亦規劃大型傳統產業為實證場域的一環，於商品展示間透過 5G專網整合虛擬試衣鏡解決方案，運用沉浸式體驗， 提升客戶對商品的滿意度；而在智慧醫療應用領域上， 協助大型醫療院所於院內建置合適的5G專網架構， 安排於醫療院所的診間及會議室，透過VR眼鏡輔助醫生術前講解病 因，讓病人充分瞭解病情，以高規格多重資安防護， 保障就診病患隱私權且強化診療資訊機敏性。

新創團隊立政科技郭立傑執行長表示，面臨5G浪潮，我們希望運用 5G技術特性，結合自家研發虛實整合虛擬服裝展示解決方案， 增加展示應用之創新性及流暢度。藉由中華電信協助布建完善5G專 網實驗室環境，並協助我們解決驗證期間產生之5G網路端技術議題 ，有效加速服務落地商用化。

輔導新創產業，建置實證場域並推廣擴散， 是政府現行推廣的重點政策，身為電信業龍頭， 過去中華電信也與國內各大協會與學校攜手合作建置5G實證場域， 包含：數位創新基地(digiBlock)、台南沙崙新創園區、 林口新創園區、高雄亞灣新創園等， 其展現領先業界於全台各指標產業園區與聚落佈建完善5G專網環境 ，實證5G垂直產業應用，促進國內5G AIoT與新創產業發展，開拓5G AIoT應用商機。