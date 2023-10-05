攜手美國多城全面啟動文化藝術、跨國師生、經貿合作　打造新北國際城

新北市今(5)日辦理「2023新北市與美國多城文 化、教育、經濟合作啟動記者會」，與5個城市完成合作備忘錄簽署 ，拓展合作關係，並邀請各城市市長、代表及貴賓參與「2023臺 灣設計展」，希望藉由跨國城市交流，推廣在地文化藝術產業、 教育資源與經貿關係的實質合作。

記者會上，劉和然副市長特別為貴賓準備「WELCOME 兔」，一隻滿載祝福的兔寶寶，微微豎起的耳朵傾聽， 雙手捧上金元寶，象徵著歡迎和祝賀之意。 雙方城市代表互相致贈市徽、市旗及市鑰，劉副市長與5位市長或市 長代表共同宣示在文化、教育、經濟層面合作正式啟動， 攜手打造多元文化共榮的新北國際城。

副市長劉和然表示，新北市2021年起已與加州矽谷科技重鎮庫比 提諾市簽署雙城倡議，共同培育技職菁英，促進雙方城市青年交流、 數位學習及產業互動等，今(2023)年並參與科羅拉多州奧羅拉 市舉辦的「全球文化節」，展現城市的文化力與外交力。期待未來能 與美國各城市共同培育科技產業人才，積極拓展國際市場， 以達互惠互利的長期效益。

此外，新北市於今(2023)年度發布「新北市國際教育白皮書」 ，成立學校國際交流單一媒合大平台，結合逾100個產官學民， 由高國中小採策略聯盟方式，透過實體及線上交流， 和美國學區進一步推動跨國交換學習及師生互訪， 促進雙方師生的國際交流及營造國際化校園，以達到2030年國中 小校校有國際姊妹校，期待師生的學習能與世界同步接軌。

記者會包括加州薩拉托加市(Saratoga)Kookie Fitzsimmons市長、庫比提諾市(Cupertino) Hung Wei市長及來自科羅拉多州奧羅拉市(Aurora)、 喬治亞州約翰斯克里克市(Johns Creek)、紐澤西州霍姆德爾鎮(Holmdel)等市的市長 代表人共同參與外，也邀請外交部北美司何仁傑專門委員、 美國在臺協會新聞文化組王競時組長(Arend Zwartjes)及各僑界代表共襄盛舉。

另外，在城市交流部分， 新北市也規劃樟樹國際實中及寶高智慧產業園區經貿參訪。樟樹國際 實中校長陳浩然表示， 促進學校師生與國外交流是目前許多學校的期待，這次能與美東、 美西優質的城市簽訂教育合作備忘錄將是幫助學校國際化、 拓展師生國際視野的最佳橋樑， 期待未來透過實際合作增加雙方師生跨國學習的機會。

教育局表示，新北市藉由與美國多城簽署MOU促進文化、 教育和經濟的深入合作，希望不僅推動新北市走向國際舞台、 躍升為國際城市，更期待與美國學校多元合作與互惠交流， 促進雙方師生跨國交流合作的機會，建立國際夥伴關係， 共同擘劃國際交流的藍圖。