新北茭白筍產季將至　10月21、22日16梯次免費體驗採筍樂

一年一度三芝茭白筍產季到， 今日新北市副市長劉和然邀大家於10月21及22日至三芝遊客中 心參加茭白筍節系列活動。今年除了茭傲市集、採筍體驗外，還有「 梯田排球嘉年華比賽」與「吃泥拔河比賽」，活動精彩豐富， 歡迎大家一同來三芝茭遊，做伙採筍趣！

劉和然表示，每年10到11月為新北茭白筍產季， 三芝區為新北最大茭白筍產區， 受惠於陽明山乾淨的水泉與富含火山灰的肥沃水梯田， 孕育出支支飽滿肥碩口感脆、甜度高的茭白筍，邀請民眾10月21 及22日到三芝「茭遊」嘗筍。 經營蕃婆林休閒農場的三芝青農鄭志偉與副市長劉和然分享， 三芝茭白筍屬於赤殼種，外型較大，筍肉纖維細緻、甜度也高， 簡單料理即可上桌，是秋天必吃美食。

三芝區農會理事長林義信表示，為鼓勵在地農民產出品質優良、 具市場競爭力者的赤殼晚生種，將在10月19日舉辦茭白筍評鑑會 ，評鑑區分為剝白組、帶殼組和甜筍王， 展現農民整年辛苦耕耘的成果，並邀請專家學者進行評分， 選出筍中之王，將在10月21日開幕活動進行頒獎。

三芝區長賴小萍表示，為期兩天的活動皆有深受民眾喜愛的免費「 採筍體驗」，每日8梯次，每梯次50名，40名採線上報名，開放 10名現場報名，邀請大朋友小朋友下田採筍， 一同感受農民栽培的辛苦與豐收的喜悅， 報名資訊詳洽新北市三芝區公所臉書粉絲專頁https:// www.facebook.com/ SanzhiDistrictOffice。除採筍體驗外， 還有眾多優選農特產品的茭傲市集， 展售新鮮茭白筍及在地的農特產品和手工藝品。 三芝區公所臉書粉絲專頁將於10月中旬辦理茭白筍創意料理大集結 留言互動活動，留言按讚數前3位幸運兒可獲贈500元茭傲市集消 費券，可折抵市集消費。另外今年特別與淡江大學USR農情食課合 作，結合食農教育，21日在鄰近的水田舉行「 梯田排球嘉年華比賽」， 民眾逛完市集可以到附近的梯田為選手加油打氣；22日則將舉辦「 吃泥拔河比賽」，讓大朋友重溫農村童趣，也讓小朋友貼近筍田， 報名資訊詳洽三芝區公所臉書粉絲專頁。此外，在遊客中心地下1樓 ，更有展出45件在地社團栽植的精美的盆栽作品， 絕對讓民眾不虛此行，歡迎來場三芝茭心之旅吧！

新北市農業局表示，新北市致力推動農業健康市/式， 持續與各地區農會努力推動在地特色美味間康農產，落實「吃在地、 食當季」理念，減少食物里程，把當季健康推廣給市民朋友們， 秋季當食茭白筍，除直接到三芝購買茭白筍外， 三芝區農會也提供線上訂購服務，請洽三芝區農會鮮芝香購物城：h ttps://www.3g.org.tw/index. php?cPath=13。

照片來源：新北市政府農業局提供