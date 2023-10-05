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台灣LGBT大遊行嗑「肯愛桶」！肯德基經典咔啦脆雞配原味蛋撻　特別加碼「雙十連假桶」下殺55折

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/05 16:03
肯德基即日起特別推出期間限定「肯愛桶」。（圖/品牌提供）

肯德基即日起特別推出期間限定「肯愛桶」。（圖/品牌提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)響應LGBT遊行，肯德基即日起特別推出期間限定「肯愛桶」。

今年台灣肯德基邀請全體員工一同參與LGBT遊行，一起為愛發聲。即日起肯德基特別推出期間限定「肯愛桶」與大家一起分享愛，通過桶身與外型獨特的彩虹設計，詮釋在愛的世界中沒有既定的模樣與框架，傳遞歡樂散播愛，讓所有人可以自由成為自己想要的樣貌，期盼每個人都能享有平等被愛的權利，「只要肯愛，都可愛」。

迎接連假即將到來，肯德基於10月6日~10月10日特別加碼「雙十連假桶」，一次擁有六塊人氣經典咔啦脆雞、六顆香甜奶香原味蛋撻與一瓶百事可樂，集結兩項肯德基人氣美食，歡慶團聚優惠限時下殺55折，只需399元即可享有，邀你與家人朋友連假期間共享美味。10月4日起開放全台肯德基門市預購，並於10月6日開放取餐。

另外，透過預訂快取／手機掃碼快速點餐享「指定套／桶餐加1元多1件蛋撻或炸雞」，使用線上訂餐與掃描店內QR code完成訂單，讓你輕鬆下單少排隊；利用「LINE Pay於官網線上付款」單筆滿500元享最高3% LINE POINTS回饋。肯德基多款優惠與好禮將在今年十月與你一起擁抱所愛，展現驕傲。

「肯愛分饗桶」於10月3日至31日全台門市同步推出，餐點內容包含多款人氣商品：5份經典咔啦脆雞、2個原味蛋撻、雙色轉轉QQ 球、四塊上校雞塊與紅茶，期間限定優惠價399元；自10 月 6日起至10月31日凡購買六塊雞以下多人餐，不論內用或外帶（肯愛桶包裝不包含外送），都可以獲得KFC肯愛桶。 拍照「肯愛桶」上傳分享肯德基官方粉絲專頁活動貼文，還有機會獲得全台限量「KFC 肯愛小雞包」，活動詳情請見官方粉絲團。
肯德基

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更新時間 : 2023-10-05 22:21 GMT+08:00

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