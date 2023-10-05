台灣LGBT大遊行嗑「肯愛桶」！肯德基經典咔啦脆雞配原味蛋撻　特別加碼「雙十連假桶」下殺55折

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)響應LGBT遊行，肯德基即日起特別推出期間限定「肯愛桶」。

今年台灣肯德基邀請全體員工一同參與LGBT遊行， 一起為愛發聲。即日起肯德基特別推出期間限定「肯愛桶」 與大家一起分享愛，通過桶身與外型獨特的彩虹設計， 詮釋在愛的世界中沒有既定的模樣與框架，傳遞歡樂散播愛， 讓所有人可以自由成為自己想要的樣貌， 期盼每個人都能享有平等被愛的權利，「只要肯愛，都可愛」。

迎接連假即將到來，肯德基於10月6日~10月10日特別加碼「 雙十連假桶」，一次擁有六塊人氣經典咔啦脆雞、 六顆香甜奶香原味蛋撻與一瓶百事可樂，集結兩項肯德基人氣美食， 歡慶團聚優惠限時下殺55折，只需399元即可享有， 邀你與家人朋友連假期間共享美味。10月4日起開放全台肯德基門 市預購，並於10月6日開放取餐。

另外，透過預訂快取／ 手機掃碼快速點餐享「指定套／桶餐加1元多1件蛋撻或炸雞」， 使用線上訂餐與掃描店內QR code完成訂單，讓你輕鬆下單少排隊；利用「LINE Pay於官網線上付款」單筆滿500元享最高3% LINE POINTS回饋。 肯德基多款優惠與好禮將在今年十月與你一起擁抱所愛，展現驕傲。

「肯愛分饗桶」於10月3日至31日全台門市同步推出，餐點內容包含多款人氣商品： 5份經典咔啦脆雞、2個原味蛋撻、雙色轉轉QQ 球、四塊上校雞塊與紅茶，期間限定優惠價39 9元；自10 月 6日起至10月31日凡購買六塊雞以下多人餐，不論內用或外帶（肯愛桶包裝不包含外送），都可以獲得KFC肯愛桶。 拍照「肯愛桶」上傳分享肯德基官方粉絲專頁活動貼文， 還有機會獲得全台限量「KFC 肯愛小雞包」，活動詳情請見官方粉絲團。