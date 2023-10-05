偏頭痛是50歲以下失能主因 罹患憂鬱症、精神疾病風險高 透過3招可有效預防

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）《全球疾病負擔研究》報告指出，過去30年以來偏頭痛高居導致失能疾病的第二名，在50歲以下青壯年族群甚至位居第一，影響全球10%至20%的人口。台灣約有高達200萬人患有偏頭痛，尤其容易出現在20至50歲的女性族群，不僅會造成生活品質下降，頻繁偏頭痛患者更容易合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題，有更高的憂鬱症、精神疾病風險。

台灣頭痛學會理事長陳韋達醫師表示，偏頭痛會嚴重影響患者的日常生活，包括工作、社交等活動，但在頭痛學會2021年的問卷調查中，有七成的台灣人不知道偏頭痛是一種「疾病」，更有半數的人不知道偏頭痛可以主動進行預防性治療。

陳韋達醫師分享，一般民眾發生偏頭痛時，多會服用止痛藥緩解疼痛，但有些人偏頭痛發作頻繁，若只使用止痛藥治療，會發現越吃藥效越低，最後要連吞很多顆止痛藥才能把偏頭痛「壓」下來，而這樣處理偏頭痛的後果可能會導致偏頭痛症狀惡化，或甚至引起「藥物過度使用性頭痛 (Medication overuse headache)」。

有鑑於台灣偏頭痛病患的「病識感」不足，為了提升對偏頭痛的認識，台灣頭痛學會每年都會舉辦結合偏頭痛主題的徵稿活動。陳韋達理事長表示，今年「123頭痛Free」的主題其實是希望民眾能記住台灣頭痛學會的口訣：『每週頭痛超過「1」次要看神經內科，每週止痛藥吃超過「2」次頭痛可能惡化，預防偏頭痛有「3」招: 運動、紓壓、預防性藥物。』

發生偏頭痛時該看哪一科？。台灣頭痛學會秘書長王嚴鋒醫師表示，神經內科醫師可以依據偏頭痛發作的頻率和嚴重程度，採取不同的治療策略。若偏頭痛發作每周超過一次，就會建議使用預防性的藥物來治療，像是口服的乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗憂鬱劑等，而較常見的長效預防性注射針劑則有肉毒桿菌素。而目前也有降鈣素基因相關肽(CGRP)受體拮抗劑，此類藥物能夠單一阻斷引起偏頭痛的神經傳遞，進而減少偏頭痛的發生，台灣目前有注射針劑，未來也期待有口服藥物上市，提供偏頭痛患者治療上的新希望。