首度出席台灣國慶酒會　美國眾院外委會主席：眾議長遭罷不影響對台支持

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）駐美代表處美東時間４日在雙橡園舉行國慶酒會，美國眾院外委會主席麥考爾首度出席，並表示眾議長下台不影響美國對台軍事融資。

駐美代表處在雙橡園舉行中華民國112年國慶酒會，現場政要雲集，包括麥考爾（Michael McCaul）、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）眾議院台灣連線共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、柯林斯（Mike Collins）等人，以及瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉、貝里斯、史瓦帝尼等我邦交國的駐美大使皆共襄盛舉。

中央社報導，駐美代表蕭美琴致詞時表示，雙橡園國慶酒會歷年來都是集結華府各界重要友人的機會，感謝華府對台灣的支持力道越來越強。駐美代表處藉由這個場合，邀請他們共享台灣軟實力，不管是美食、美酒、文化、科技等領域，感謝各位力挺台灣。

麥考爾今日全程與會，更多次以中英文高喊「我愛台灣」。他也在致詞時指出，保護台灣民主是美國國家安全與經濟利益關鍵，美國必須支持台灣以確保能自我防衛。身為外委會主席，他致力於確保台灣獲得所需的武器與訓練以對抗日益強勁的中共軍力。

關於眾議院議長麥卡錫因烏克蘭軍援一事惹惱共和黨極右派，最後黯然下台，媒體關注是否有可能影響美國對台灣安全援助，麥考爾明確表示不會。他強調，此事與美國對台支持無關，美國對台軍事融資強勁，他也正在與參議院就貿易與雙重課稅議題進行合作，並確保提供台灣保衛自身免受中國侵害所需的一切。

蕭美琴也表示，美國國會對台灣的支持非常強勁、不分黨派。歷任國會議長對台灣也相當支持，會持續與國會強化各項合作，美國國會的支持不會因為內部政治進展與其他紛擾而有所影響。

羅森伯格致詞時指出，雙十為美台在共同價值、民主制度與對台海和平穩定持久利益基礎上日益增長的友誼，提供一個重要的展現時機，過去一年裡，美台夥伴關係比以往任何時候都更加緊密。她也期待11月在舊金山歡迎台灣亞太經濟合作會議（APEC）代表團，她認為，這是一個強調台灣對APEC長期與持續經濟貢獻的機會。