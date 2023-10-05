高雄萬豪酒店海陸盛宴 皇饕牛排館平日午間限定

上班族日常最煩惱的時刻就是午餐時間，位於高雄萬豪酒店的皇饕牛排館於平日中午推出「皇饕海陸雙拼平日午間套餐」，由主廚率領廚房團隊從手作麵包、前菜、湯品、海陸雙拼主餐四選一到甜點飲品，吃得到北海道生食級干貝、頂級紐約客牛排以及澳洲水姑娘龍蝦等豪華美饌，每套1,980元起另加10%服務費，為繁忙的平日中午創造奢華的幸福感。

皇饕牛排館鐵板燒主打乾式、濕式熟成牛排與頂級海鮮料理，是高雄萬豪酒店內相當受到歡迎的餐廳，今年更榮獲有美牛界米其林之稱的「美旗林金餐獎」，食材的選用與精湛的廚藝皆備受專業認證與肯定。皇饕不僅有開放式的寬敞座位區，更具備多個隱密度極高的私人包廂，滿足商務會議與私人聚會的用餐需求。特別為商務客打造的「皇饕海陸雙拼平日午間套餐」，開胃小品與前菜是皇饕招牌奶香蘑菇麵包及凱薩沙拉，湯品提供以雞高湯為基底的「法式洋蔥湯」，內含三種濃郁起司，堆疊細膩滑順的溫潤口感。

海陸雙拼主餐四選一包含5盎司的「爐烤鮮活龍蝦半尾」，皇饕牛排館鐵板燒徐仕勳主廚表示：「我們選用的龍蝦是野生的澳洲水姑娘，肉質更加鮮美，先煎後蒸保留龍蝦原始的清甜與Ｑ彈」。另有10盎司的「香煎北海道干貝與斯里蘭卡海大蝦」，彈嫩的生食級干貝與海大蝦經炙烤後綻放甘甜，鮮香四溢。兩款海鮮料理雙拼肉質緊實的「美國頂級紐約客」或柔嫩多汁的「西班牙伊比利豬肋眼上蓋肉」，搭配烤蒜球、洋芋泥及季節時蔬佐餐，多重美味組合一次滿足肉食愛好者與海鮮饕客的味蕾。

皇饕海陸雙拼平日午間套餐即日起每週一至週四中午時段供應，每套1,980元起另加10%服務費。想要更極致的味蕾享受，可於現場加購素有水中珍寶美譽的當季時令生蠔，海味十足又肥美多汁，舌尖上的極品當之無愧，每份680元起另加10%服務費。