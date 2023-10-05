銷售天后李明珊揮別丟丟妹　代言玫妍堂凍膜產品大使

紅透半邊天的直播銷售天后—過去人稱「丟丟妹」的李明珊，以敢衝敢拚、豪邁肆意的真性情阿莎力風格，每次開團總帶來供不應求銷售佳績。歷經離婚傷痛，李明珊沉寂了段時間，就在眾人都以為她將引退之際，半年後跌破眾人眼鏡宣布再次強勢回歸，恢單的她不僅氣色紅潤、逆齡宛如學生，吹彈可破的細緻膚質更是連毛孔都看不見，華麗轉身為氣質新女性實在太搶鏡！迷倒千萬少男心。

分享獨到愛美哲學 「小紅包」凍膜掀風潮

此次李明珊挾帶最佳狀態復出，不再只賣海鮮和牛肉，更帶來沉靜半年更具自信容貌的美麗秘訣與大家分享！李明珊身為電商保養品品牌『玫妍堂』的「煥顏白玉撫紋亮白凍膜」產品大使，分享第一次試用玫妍堂產品，就驚豔地失控叫出聲，笑稱她戀愛了！

因為她的敏感肌膚很難搞，容易刺痛與乾癢，根本是她人生兩大卡關王，沒想到每天用完竟然越來越淨白光滑，加上她開始花很多時間跟自己相處，從保養、靜心到花時間陪伴小孩，她坦言當工作有壓力時，肌膚也會跟著鬧小情緒，這時她就會打開玫妍堂保養品，讓大馬士革玫瑰純露的天然香氣療癒她，早晚的呵護自己肌膚、防止老化，特別是加強保濕。

李明珊非常在意皮膚光澤度，她認真地分享愛美哲學：『讓女人衰老的不是年齡，心態才是關鍵！』心情保持愉快、皮膚保水度夠、有光澤就會越來越年輕，讓自己保持在最好狀態。笑問李明珊凍膜到底該怎麼用？她笑笑說：「看您的心情跟皮膚狀態啊！趕時間的時候，洗完臉薄擦就可以出門了；像我一樣皮膚很乾或是想來點儀式感的時候，那就來個15分鐘厚敷的『Me Time』吧！就可以水嫩亮白一整天，我可是愛美愛到連關節處都敷呢！」她俏皮的一笑。

源自父愛的溫暖 從台灣進軍全世界

玫妍堂營銷總監何玫萱致詞表示：玫妍堂品牌的創立源自於父親對的愛，因為對女兒過敏體質的不捨、而打造出的品牌，讓單親媽媽李明珊很認同，她對工作的嚴謹追求與不服輸的精神都和玫妍堂的執著不謀而合。

創辦人與台灣博士所帶領的研究團隊，只使用有產地來源保證的原料，並花了近15年的時間，研究出美、中、台三國國際專利亮白成分Lycogen，再將其調入於系列產品之中，其中「煥顏白玉撫紋亮白凍膜」以討喜的「小紅包」概念包裝，宛如古箏的典雅外型、極具禪意的細緻線條、與無可取代的東方紅色彩，甫上市即受到網友們的熱烈討論，就連知名保養專家Sam老師也大力推薦！玫妍堂『只給家人最好肌膚照護』的心意，讓產品連續通過ISO9001國際品質管制認證、歐洲市場標準GMPC合格認證與SGS檢驗認證，目前正在佈局韓國、大陸、馬來西亞，未來更計畫進軍歐美、中東市場

，希望能讓更多人感受到父愛的溫暖，讓更多國家看見台灣產品的美好。現在跟著直播天后一起華麗變身，成為「凍」齡美「膜」女吧！想了解更多，請參考官網。