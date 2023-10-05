產地標示不實　10萬公斤美豬重組肉恐已吃下肚　肉品業者：怕沒人買大家都亂標

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新興冷凍食品進口美國冷凍豬肉，與他國豬肉製成重組肉售出，但產地並未標明美國，9萬4377公斤產品已全數售出，民眾恐已吃下肚。

食藥署副署長林金富表示，9月27日會同桃園市政府衛生局查獲，新興冷凍食品有限公司購入美國冷凍豬前腿肉製成火鍋肉片，或與加拿大豬前腿肉混製成火鍋豬肉片，但外包裝原料原產地僅顯示加拿大，未標示美國。

依照申報資料，新興冷凍共購買9萬4377公斤美國豬肉，其中9萬377公斤，已與其他產地豬肉混合，並製成10萬951公斤火鍋重組肉片，剩下的4000公斤仍在倉庫。

林金富說，目前掌握約80到90間下游店家，衛生局已要求業者，下架回收8月20日前製造的火鍋肉片並改正標示，才可繼續販售，並依食品安全衛生管理法第15條、第49條第1項規定移請檢調偵辦。

根據中時，新興冷凍陳姓負責人表示，因員工疏忽、便宜行事，以舊袋子包裝出貨，因此標示從美豬變加豬。在接獲食藥署通知後，有立即通知下游廠商全面回收，但至今沒有人退回，恐因當時已出貨逾1個月，已被吃下肚。

根據聯合新聞，桃園一家生鮮肉品專賣店戴姓業者表示，美豬可能含瘦肉精，沒有業者敢標示，洗產地就是因為怕沒人買，也有不肖業者進口美豬後，在台灣加工變成水餃、肉包，就標示為台灣加工。每年進口上千甚至上萬噸美豬，市面上卻根本找不到，因為大家產地都亂標，除了被加工成各種冷凍食品外，其他大多流入火鍋店、燒烤店等。

進口肉品業者指出，台灣以往以進口歐洲國家豬肉為豬，美豬比率最低，但今年烏俄戰爭導致價格上漲，豬肉產量減少，導致今年上半年美豬進口比率增加。