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台灣人赴中國遭盤查倍增 時力：應提升旅遊警示，避免「下一個李明哲」

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2023/10/05 14:35
時代力量發言人余佳蒨（圖／時代力量）

時代力量發言人余佳蒨（圖／時代力量）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）國安局長蔡明彥昨（4）日指出，中國新版「反間諜法」上路後，台灣人赴中遭盤查案件倍增至9例，時代力量發言人余佳蒨今（5）日呼籲陸委會應針對中國提升旅遊警示至橙色，警示國人以免出現下一個李明哲。

相關閱讀：蔡明彥：不排除中國介選、台灣人赴中遭盤查案件倍增

蔡明彥昨日赴例法院報告備質詢時指出，自7月中國實施反間諜法後，迄今已有9例台灣民眾進出中國海關遭留置訊問，甚至有一例罕見入境後在下榻飯店被中國國安單位約談。

時代力量發言人余佳今日表示，不僅我國國民赴中頻遭盤查，包含美、日、韓等國民皆曾被刁難，甚至遭到拘留。美國國務院在今年6月更針對中國發布旅遊警示第3級「重新考慮前往」（Reconsider travel），僅次於最高的「切勿前往旅行」（Do Not Travel）示警等級，顯見中國種種迫害人權的行徑，國際社會都看在眼裡。

余佳蒨強調，從李明哲、李孟居、楊智淵到近期​八旗文化總編輯富察（李延賀）​，這些台灣人在中國遭到濫捕只是冰山一角，依據海基會資料，目前仍有超過 40 位台灣人在中國「被失蹤」，至今下落不明。

余佳蒨指出，陸委會應研議提高旅遊警示至橙色，警戒國人非必要避免赴中旅行，別再有下一個李明哲。

余佳蒨呼籲，朝野各黨應同聲譴責中國迫害我國人民的惡行，也請對中國抱持曖昧態度、時而一搭一唱的國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲兩位總統參選人，別再幻想不存在的兩岸一家親，請站在台灣人民這一邊，對中國的惡劣行徑明確表態！
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更新時間 : 2023-10-05 22:20 GMT+08:00

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