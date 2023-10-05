（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風小犬中心已出海，根據中央災害應變中心今天(5日) 最新統計資料顯示，全國災情共計2868件，造成1死、304傷，累計曾停電戶數近33萬戶，仍有近7萬戶待修復。

中央災害應變中心下午舉行颱風情資研判和工作會報。

消防署指出，統計截至下午2時30分止，全國災情共計2868件，以路樹災情1251件居多、其次為民生和基礎設施災情763件。

根據衛福部資料顯示，目前颱風共造成全國1死、304傷，死亡案例為台中市8旬老婦今天上午在住家遭颱風吹破玻璃割傷，造成大出血、送醫不治。

經濟部表示，目前累計至下午3止，曾停電戶數為32萬9000多戶，待修復6萬9000多戶；累計曾停水4513戶，待修復1725戶（屏東縣、台東縣）；基地台災損則為32座（台東綠島與蘭嶼地區），將儘速修復。

交通方面，高速公路強風管制2處，交通部指出，分別為國道3號高屏溪橋以南路段，速限降低至時速70公里，並禁止大型車行駛；以及國道1號373k以南至漁港新生高架路段，速限降低至時速50公里，並禁止大型車行駛。

另外，台鐵今晚6時前全部停駛58列次、部分停駛52列次；公路（省道）預警性封閉7處，分別為台8線、台9線、台20線（2處）、台23線、台24線、台29臨11線；空運國際線取消46班次、國內線取消183班次，海運共有15航線、136航次停航。

菜價方面，中央社引述農業部說，台北果菜批發市場今天市況轉弱、量減價跌，交易量為1132公噸、平均交易價新台幣44.1元/公斤，較昨天交易量減少19.2%、價格下跌1.6%；西螺果菜市場因雲林縣颱風假，無相關資料。

颱風「小犬」已出海•全台灣釀2868件災情、1死304傷 蘭嶼遭破紀錄逾17級陣風襲擊

首次發稿: 2023-10-05 15:08

颱風「小犬」來襲•全台灣5日上午為止共1719件災情、190傷 蘭嶼遭破紀錄逾17級陣風襲擊

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風「小犬」挾帶風雨襲台，中央災害應變中心今天(5日) 說，截至上午全國災情共計1719件、190人受傷，曾停電戶數逾17萬，有6萬多戶待復電，空運共取消224班次，海運為15航線、136航次停航。

另外，逾17級陣風襲擊蘭嶼，蘭嶼開元港停泊船隻9成翻船或不見，港口一片混亂；靠近海邊房舍倒塌，唯一加油站油槍被吹走，蘭嶼中學受損嚴重，目前環島公路中斷。

颱風小犬來襲，逾17級陣風襲擊蘭嶼，5日蘭嶼開元港停泊船隻9成翻船或不見。（無無塵提供）中央社

颱風小犬暴風圈4日晚間籠罩蘭嶼，蘭嶼氣象站測得陣風為每秒95.2公尺，超過17級陣風。蘭嶼朗島許多建築物被吹毀。（朱古力提供）中央社

根據最新消息，台東縣長饒慶鈴今天下午到台東災害應變中心主持工作會報，她接受媒體聯訪時宣布蘭嶼明日停班停課。

中央社稍早引述蘭嶼鄉長謝胡源表示，蘭嶼目前情況很慘，鄉公所大淹水、幾乎全鄉斷電，環島公路不通，對外交通飛機停班、輪船停航，房屋被吹得亂七八糟。接獲回報開元港船隻約9成受損，所幸沒有傷患，待風雨稍弱後先搶通環島公路。

前立委賴坤成表示，友人了傳幾張蘭嶼現況照片，車子被吹翻、房子垮了、加油站油槍被吹走，可想見災情嚴重；由於迎暴風面的東清、野銀部落，還有朋友尚未取得聯絡，希望蘭嶼、台東的朋友平安度過這次風災。

蘭嶼中學校長連紋乾表示，一夜強風豪雨，校長室和總務處淹水，多功能會議室大門被吹飛、天花板損壞；徹夜浪大聲勢驚人，朗島部落有礁石被打到公路上，寸步難行，有民眾需要到衛生所就診必須等路通。

報導還引述蘭嶼民宿業者「發哥」受訪表示，直到上午仍有風強，從住家眺望開元港一片凌亂，平常港口擠滿約百餘艘各式船隻，現在都不見了，原本想利用風小空檔去加油，結果連油槍都被風吹走。由於現況在地年青人大部分在外就業就學，無法協助復建，當地居民希望國軍盡速進駐協助救災。

中央災害應變中心5日上午舉行颱風情資研判和工作會報。國家災害防救科技中心表示， 受颱風影響，5日、6日兩天台灣東部、南部的沿海低窪與易淹水區，須注意短延時強降雨及暴潮導致的積淹水災害。

消防署指出，截至今早8時30分，全國災情共計1719件，以路樹災情765件居多、其次為民生和基礎設施災情375件。

颱風小犬強勁風勢狂掃恆春半島，恆春基督教醫院病房玻璃遭強風吹破，風雨灌入醫院內。（恆基醫院提供）中央社10月5日照片

根據衛福部資料顯示，目前颱風共造成全國190人受傷。

經濟部表示，目前累計曾停電戶數為17萬4459戶，待修復6萬2381戶，7成將於今天下午5時修復，預估今晚11時全數修復；基地台災損則為32座（台東綠島與蘭嶼地區），將儘速修復。

交通部也說，台鐵今天中午前全部停駛34列次、部分停駛29列次；公路（省道）預警性封閉9處，分別為台8線、台9線、台11甲線、台20線 （2處）、台23線（2處）、台24線、台29臨11線。

另外，空運國際線取消42班次、國內線取消182班次；海運共有15航線、136航次停航。

菜價方面，農業部說，台北果菜市場因颱風降雨影響進場承銷意願，市況轉弱、供應量減，價格較昨天下跌，今天交易量為1132公噸、平均交易價新台幣44.1元/公斤，較昨天交易量減少19.2%、價格下跌1.6%；西螺果菜市場為今天下午開始交易。 將適時釋出倉儲蔬菜以穩定菜價。

指揮官、內政部長林右昌最後裁示，這次北北基桃未達陸地警戒，但強風造成影響較大，提醒地方政府多加戒備；另，搶修工作以人員安全為優先，尤其綠島及蘭嶼風雨仍大，於天候狀況許可下進行搶修。

颱風小犬影響台灣，南投縣5日上午無明顯雨勢，不過仁愛鄉廬山溫泉區溪底便道仍遭沖毀（圖），馬赫坡部落聯外交通中斷。（仁愛鄉公所提供）中央社