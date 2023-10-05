50歲以下乳癌患者占3成多 復發轉移風險高 醫：基因檢測可找出最適合的治療

（台灣英文新聞／醫藥組 台北報導）乳癌是國內婦女癌症發生率的第一位，且根據衛福部最新癌症登記報告，109年50歲以下的年輕型個案占近3成2，台灣乳房醫學會理事長陳守棟提醒，年輕女性患者易轉移、擴散速度快，因此定期篩檢、越早治療癌細胞威脅越小，治療成果也越好。

根據衛福部109年最新癌症登記報告，台灣新發生乳癌病患共有1萬7千371人，當中0至49歲患者高達5千541人，約占整體31.89%，相當於每3名就有1名屬於停經前的年輕患者，而且年輕患者中，有1千300名病人確診時已處於第四期，也稱晚期乳癌或稱轉移性乳癌。

陳守棟表示，年輕型乳癌患者雖然普遍預後較差，隨著醫學不斷進步，乳癌已經有多元的精準治療方式，許多病友在妥善醫治與照護下，生活都慢慢回到常軌，即便復發也有良好藥物控制癌細胞。

三軍總醫院一般外科主治醫師馮安捷表示，根據癌細胞受體對不同激素表現，乳癌能區分成4種亞型。以往乳癌治療選擇較少，但現在針對各亞型已有多元治療方式，除了手術、化學治療，還有免疫治療和標靶治療等。近年更發展出便利性高的口服細胞週期抑制劑(標靶藥物CDK4/6抑制劑)，不僅能夠協助對抗腫瘤，副作用相對也較低。

馮安捷指出，4種乳癌亞型中，荷爾蒙陽性/HER2陰性乳癌病患約占7成，研究顯示，停經後乳癌病患，治療效果與預後比較好；但針對停經前病患，可藉由藥物讓卵巢休息、停止經期，透過口服細胞週期抑制劑(標靶藥物CDK4/6抑制劑)搭配荷爾蒙療法，讓生長週期不受控制且異常快速分裂的癌細胞，在藥物作用下受到抑制。

馮安捷提醒，在醫學期刊研究中發現，乳癌患者每4人就有1人，在治療5至10年後發生復發或轉移。另外，世界外科腫瘤期刊研究中也提到，過半數荷爾蒙陽性/HER2陰性乳癌患者，診斷5年後可能轉移復發。若患者帶有特殊基因突變，研究顯示具有較高的復發率且更容易產生抗藥性，使治療效果不佳。

馮安捷呼籲，基因檢測已是癌症治療必要過程，除了能協助區分癌症不同亞型，讓病患能夠有最適當的治療方式外，也有助評估治療後狀況。尤其高復發風險的荷爾蒙陽性/HER2陰性病患，治療後必須按照醫生指示定期檢查，就算出現轉移復發或抗藥性，也應趁早介入控制癌細胞，讓患者繼續陪伴最愛家人與完成夢想。

每年10月是國際乳癌防治月，許多人都會別上粉紅絲帶，倡議乳癌防治活動。國健署提供45歲至未滿70歲女性，每2年1次乳房篩檢，如果有家族史，能夠提前至40歲開始，越早治療癌細胞威脅越小，治療成果也越好。