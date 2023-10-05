英國打造無菸世代 逐年提高法定吸菸年齡 現滿14歲者終身不得買菸

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）英國首相蘇納克本週三（10/4）在執政黨保守黨年會演說提到，為了杜絕菸害，以及防範青少年吸菸，計畫逐年提高法定吸菸年齡，且現已滿14歲者將終身不得合法購菸，希望藉此讓未來一代的年輕人在「無菸世代」成長。

根據官方數據，自 1970 年代以來，英國吸菸人數減少了三分之二，但全國吸菸人口仍有約 640 萬人（約佔總人口的13%）。

首相府表示，2007年，英國政府將法定購菸年齡（含電子菸）從16歲提高到18歲，成功地將16歲和17歲青少年的吸菸率降低了30%，因此為打造一個「無菸世代」，蘇納克（Rishi Sunak）計畫未來每年將合法吸菸年齡提高1歲，也就是說，自2009年1月1日（含）以後出生者未來皆不得合法購菸。這堪稱近30年來英國政府最重大公衛介入措施之一。

英國預計明年舉行大選，若蘇納克所屬的保守黨成功保住執政權，且相關法案獲國會支持並順利完成立法程序，今年滿14歲者就算在4年後滿18歲，也不得合法購菸，但該法案將僅適用於英格蘭，不包含北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯。

隨著法定吸菸年齡每年提高1歲，禁菸令將逐步擴及英國全國人口。首相府指出，這意味最快在2040年，菸品即可能幾乎在英國年輕人口之間絕跡。

蘇納克說，根據官方研究調查資料，許多老菸槍在年輕時就已開始接觸菸品，其中有五分之四在20歲時就已成癮；雖然這些吸菸者中有許多人曾經嘗試戒菸，但最終仍失敗，因此倒不如就讓他們從一開始就沒有吸菸的習慣。

據統計，在英國每年新增的癌症病例中，有五分之一的患者為吸菸者，癌症死亡病例中，也有超過四分之一（約6萬4000人）為吸菸者。吸煙為國民保健署（NHS）帶來了巨大財政壓力，幾乎每分鐘就有1 人因吸煙入院，每月有高達7萬5000件NHS普通科（GP）約診是來自與吸菸相關疾病的民眾。

此外，與富裕地區相比，在較貧困的地區因吸菸而死亡的人數高出兩倍之多；部分地區的孕婦抽菸的比例更高達20%，連帶造成死產發生率增加至近50%。因吸菸及其引發疾病造成的所得損失、失業、早逝以及健保成本，每年估計讓英國經濟被迫付出約170億英鎊的代價，光是NHS負擔就高達24億英鎊。

英國政府評估，一旦順利實施，到了2075年，英國吸菸人口將減少170萬名，直接或間接促成高達850億英鎊的經濟效益，並可預防高達11萬5000例中風、心臟病、肺癌及其他肺部疾病。