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史卡利塞、喬登競選下任美國眾議長 烏克蘭問題成關鍵

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/10/05 10:40
美國眾議院共和黨第二號人物史卡利塞（Steve Scalise）（戴口罩者）決議角逐眾議長寶座（圖／路透社Jonathan Ernst）

美國眾議院共和黨第二號人物史卡利塞（Steve Scalise）（戴口罩者）決議角逐眾議長寶座（圖／路透社Jonathan Ernst）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長一職空懸，眾院共和黨第二號人物史卡利塞（Steve Scalise）、司法委員會主席喬登（Jim Jordan）、宣布競爭議長寶座，並致函同僚爭取支持。

相關閱讀：共和黨極右派發難民主黨順水推舟 麥卡錫成史上首位被罷免眾議長

今年1月艱難當選的共和黨籍眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）因與民主黨聯手通過臨時撥款法案引發黨內極右派不滿遭罷免，如今由其盟友、金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）暫任臨時議長職務。

衛報報導，57歲的史卡利塞（Steve Scalise）長期以來被視為麥卡錫的接替者。他致函同僚指出，自己過去10年擔任眾議院共和黨領導團隊成員，在團結議會、達成共識方面有著良好紀錄與經驗，他強調，是時候團結朝同個方向努力，「讓國家回到正確的軌道上。」

59歲的喬登（Jim Jordan）曾領導對拜登政府的調查，並大力聲援美國前總統川普。他在給同僚的信指出，共和黨團須團結一致，信守對美國人民的承諾，他也強調將團結紛爭不斷的議會，懇請各位支持他擔任眾議長。

總統拜登在談及眾議長之爭時表示，對眾議院的「功能失調」感到擔憂，並強調繼續金援烏克蘭的重要性。當被問及對下任眾議院議長的建議時，拜登則以「這超出我的職權範圍」帶過。

烏克蘭問題成關鍵

因共和黨反對援助烏克蘭、大幅刪減12項預算，導致預算案難產，美國聯邦政府近乎要在10月1日斷炊停擺。儘管麥卡錫與民主黨合作壓線通過的臨時撥款法案，妥協並未加入對烏國的援助，這仍導致了麥卡錫的黯然下台。

因此，繼任者在烏克蘭議題上的立場也格外令人矚目。史卡利塞的立場相對支持，喬登對此明確表示反對，他強調「美國人心中最緊迫的問題不是烏克蘭，而是邊境局勢、街頭犯罪。」

美聯社報導，相較於眾議院，參議院兩黨對援助烏克蘭的支持更明確，越來越多抱持該立場的參院共黨人表示，援助烏克蘭應當與增加資金與改變政策掛勾，來幫助管理美國南部邊境。他們認為這種搭備是可行的妥協，在政治上對兩黨都有利。
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更新時間 : 2023-10-05 22:20 GMT+08:00

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